Altamirano y González serán defendidos por abogados públicos

Ambos permanecen detenidos e imputados por homicidio agravado. Este martes se realizará la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.

Mariela Altamirano, madre de Ángel López, y su pareja, Maicol González, serán asistidos por los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas, en el marco de la causa que investiga la muerte del niño de 4 años.

Ambos se encuentran detenidos desde el domingo por la noche (ella en Rada Tilly y él en Mosconi) e imputados por homicidio agravado: Altamirano en carácter de coautora y González como autor del hecho.

La audiencia de control de detención y formalización de la investigación se llevará a cabo este martes 14 de abril a las 11 horas, en los tribunales penales del barrio Roca. La misma estará a cargo del juez Alejandro Soñis, quien intervendrá como juez natural de la causa y garantizará el debido proceso.

Por parte del Ministerio Público Fiscal, la imputación será sostenida por el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán, bajo la coordinación del fiscal jefe Cristian Olazábal.

Según informó la Fiscalía, la autopsia determinó que el niño presentaba 22 traumatismos subdurales en el cráneo, los cuales derivaron en un edema cerebral grave y una hemorragia que culminó en un paro cardiorrespiratorio. Además, se incorporó como evidencia el informe médico del Hospital Regional, donde se consignó que el menor había ingresado el domingo 5 de abril con un traumatismo tras ser trasladado en ambulancia.

En el marco de la investigación, la Brigada de Investigaciones, a pedido del fiscal Oribones, realizó un allanamiento en la vivienda donde residía el niño, en la zona de Quintas. Allí se secuestraron teléfonos celulares de ambos imputados y se tomaron declaraciones a 17 vecinos, quienes aportaron datos sobre lo ocurrido la noche del hecho.

El caso, que generó una fuerte conmoción en todo el país, comenzará a esclarecerse con el avance de las actuaciones judiciales previstas para esta semana.