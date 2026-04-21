La mujer que inhaló monóxido el sábado permanece internada con asistencia respiratoria mecánica. Su madre falleció.

Monóxido de carbono: la sobreviviente en estado crítico

La mujer de 56 años que fue rescatada el sábado de una vivienda de avenida Polonia al 700, en barrio Pueyrredón, continúa en estado crítico, según confirmaron este martes fuentes policiales a Crónica.

Se trata de María Alejandra Milathianakis, quien fue hallada descompensada en el domicilio ubicado sobre avenida Polonia, casi Canadá, donde residía junto a su madre, Amalia Fuertes, de 84 años.

La mujer mayor falleció en el lugar tras intoxicarse con monóxido de carbono, producto de una pérdida en un calefactor.

Milathianakis fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro asistencial, donde permanece internada bajo asistencia respiratoria mecánica. De acuerdo a la información oficial, hasta el momento no ha presentado mejorías.