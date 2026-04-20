Nuevo intento frustrado de robo de cables de alta tensión

Esta vez fue en inmediaciones de la empresa Pecom, en zona norte. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando manipulaban unos 100 metros de cable sin energía.

Dos hombres fueron detenidos este lunes por la tarde en un sector de zona norte de Comodoro Rivadavia, acusados de intentar sustraer cableado de alta tensión.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15:35, cuando un efectivo policial que cumplía servicio adicional en la empresa Pecom realizaba un patrullaje conjunto con personal de seguridad privada. En ese contexto, el agente observó a dos individuos que manipulaban una soga atada a un cable de línea de 66 kV que se encontraba sin suministro eléctrico.

Según se informó, los sospechosos lograron arrancar aproximadamente 100 metros del tendido antes de advertir la presencia policial. Al verse descubiertos, arrojaron la soga e intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados a pocos metros del lugar.

Los detenidos, identificados como Ángel Antú S. y Lucas Agustín S., fueron trasladados a la dependencia policial de la jurisdicción, donde permanecerían alojados hasta la audiencia de control de detención.