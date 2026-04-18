Dos detenidos tras robar mercadería del predio de un supermercado

El hecho ocurrió en la noche del viernes en un local ubicado sobre avenida Ducós. Ambos sospechosos durmieron en la cárcel.

Personal de la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia intervino este viernes por la noche en un hecho de robo ocurrido en un supermercado situado sobre avenida Ducós.

El procedimiento se inició alrededor de las 21:30, cuando empleados de seguridad del lugar alertaron a la Policía tras detectar, mediante las cámaras de vigilancia, a dos hombres que sustraían distintos elementos desde una batea ubicada en el sector exterior del depósito, aunque dentro del predio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y observaron a los sospechosos en plena maniobra delictiva. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga. Uno de ellos fue interceptado antes de lograr saltar el portón de ingreso, de aproximadamente tres metros de altura.

El segundo individuo huyó en dirección a la avenida Ducós, pero fue alcanzado y aprehendido en las inmediaciones del complejo habitacional Las Torres.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo Daniel Ch., de 42 años, y Rodrigo Nicolás Ch., de 25, quienes quedaron a disposición de la Justicia.