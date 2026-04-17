La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que este domingo 19 de abril, entre las 08:00 y las 13:00 horas, se realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Corte programado de luz en 10 barrios de zona sur este domingo

La interrupción del servicio responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas que abastecen a los barrios alcanzados.

Barrios afectados

El corte impactará en los siguientes sectores:

José Fuchs

San Martín

Ceferino

Jorge Newbery

Las Flores

La Floresta

Pietrobelli

La Loma

9 de Julio

13 de Diciembre

Desde el Departamento de Servicio Eléctrico indicaron que los trabajos están sujetos a condiciones climáticas favorables.

Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y prever el uso de artefactos eléctricos durante el horario informado.