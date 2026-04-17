Corte programado de luz en 10 barrios de zona sur este domingo

La interrupción del servicio responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas que abastecen a los barrios alcanzados.
Barrios afectados
El corte impactará en los siguientes sectores:
José Fuchs
San Martín
Ceferino
Jorge Newbery
Las Flores
La Floresta
Pietrobelli
La Loma
9 de Julio
13 de Diciembre
Desde el Departamento de Servicio Eléctrico indicaron que los trabajos están sujetos a condiciones climáticas favorables.
Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y prever el uso de artefactos eléctricos durante el horario informado.