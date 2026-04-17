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Corte programado de luz en 10 barrios de zona sur este domingo

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que este domingo 19 de abril, entre las 08:00 y las 13:00 horas, se realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

La interrupción del servicio responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas que abastecen a los barrios alcanzados.

Barrios afectados

El corte impactará en los siguientes sectores:

José Fuchs

San Martín

Ceferino

Jorge Newbery

Las Flores

La Floresta

Pietrobelli

La Loma

9 de Julio

13 de Diciembre

Desde el Departamento de Servicio Eléctrico indicaron que los trabajos están sujetos a condiciones climáticas favorables.

Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y prever el uso de artefactos eléctricos durante el horario informado.

Fuente:

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