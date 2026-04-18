El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado. El sospechoso fue sorprendido dentro del vehículo.

No pudo robarse el estéreo de un auto en San Cayetano

Un hombre fue detenido este sábado por la mañana en el barrio San Cayetano, luego de ser sorprendido mientras sustraía elementos del interior de un vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 7:30 en calle Bahamonde al 2.600, cuando efectivos que realizaban un patrullaje preventivo fueron alertados sobre la presencia de un sujeto que, a bordo de una bicicleta, estaba robando en un automóvil.

Al arribar al lugar, el personal observó una bicicleta apoyada en las inmediaciones de un Fiat Palio y a un individuo dentro del habitáculo del rodado, intentando sustraer un estéreo. Al advertir la presencia policial, el sospechoso soltó rápidamente el elemento.

Posteriormente, los uniformados se entrevistaron con el propietario del vehículo, quien confirmó ser el dueño del automóvil y aseguró no conocer al sujeto hallado en su interior.

Ante esta situación, se procedió a la detención del hombre, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.