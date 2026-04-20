Rottemberg reveló cómo fue el accidente que derivó en la muerte de Brandoni

El empresario teatral detalló la caída que sufrió el actor en su casa, la evolución del cuadro y el momento en que se produjo el deterioro que resultó irreversible.

En el marco del velatorio en la Legislatura porteña, el empresario teatral Carlos Rottemberg aportó precisiones sobre el episodio que desencadenó la muerte de Luis Brandoni, al describir el accidente doméstico que sufrió días antes y la evolución de su estado de salud.

Rottemberg indicó que el hecho ocurrió el sábado 11 de abril en la vivienda del actor y descartó que se tratara de un ACV. “La familia siempre fue con la verdad. Fue un accidente doméstico. Se internó rápidamente y se suponía que el hematoma se iba a reabsorber. Tuvo un diagnóstico bueno hasta el martes y miércoles, cuando la cosa se empezó a complicar”, explicó.

Luego reconstruyó la escena que dio origen al cuadro: “Estaba sentado en una silla de escritorio, con rueditas. Se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, Saula, y se resbaló. El golpe en la cabeza fue contra el escritorio y a partir de ahí comenzó esta recorrida”.

Según precisó, el punto de quiebre se dio a mitad de semana. Ante la consulta sobre si el actor había dejado de reconocerlo, respondió: “Sí, fue después del miércoles. Hubo un antes y un después. Por eso hubo menos información a la prensa; había que respetarlo primero a él y luego a la familia”.

En otro tramo, también compartió un aspecto personal vinculado al propio Brandoni. “Se quejaba de que los velatorios de sus amigos eran cortos. Era chapado a la antigua”, contó, y agregó que sus hijas Florencia y Micaela definieron una despedida de 12 horas.

Finalmente, al referirse a su figura, Rottemberg sostuvo que Brandoni “es una de las más importantes de la cultura argentina”, y resaltó tanto su trayectoria artística como su militancia, incluyendo su rol en la Asociación Argentina de Actores durante la dictadura, el secuestro junto a su esposa Marta Bianchi y el posterior exilio en México.