A los 86 años, murió el exsenador nacional César Mac Karthy

También había sido intendente de Trelew hasta el golpe del ’76 y fue diputado y secretario de Energía de Carlos Menem.

A los 86 años falleció el histórico referente político y justicialista, César “Kuky” Mac Karthy. Aquejado por una larga enfermedad que lo tenía retirado de la política desde hace años, el dirigente de Trelew marcó una época institucional en Chubut que lo tuvo como protagonista y referente de consultas en decisiones coyunturales del peronismo.

Nacido el 13 de julio de 1939 en la localidad de Dolavon, Mac Karthy transcurrió su adolescencia en Trelew, lugar donde finalizó el secundario en el Colegio Nacional y posteriormente curso la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Pasados los años, se casó con Elida Verdau, con la que tuvo dos hijos, Ana y Gustavo.

Desde temprana edad, César mostraba vocación por la política y fue así que en 1955 organizó la U.E.S. (Unión de Estudiantes Secundarios) en el Colegio Nacional de Trelew. Posteriormente, desde 1957 hasta 1961, fue integrante y miembro de la conducción del M.S.U. (Movimiento Sindicalista Universitario) de la Facultad de Derecho de la U.B.A.

En 1960 participó en la reorganización de la Confederación General Universitaria, ocupando el cargo de Secretario General hasta el año 1961.

Ya en Chubut, fue candidato a Diputado Provincial por el Partido Justicialista en la provincia en las elecciones del 18 de marzo de 1962, que posteriormente fueron anuladas.

Mac Karthy fue intendente de la ciudad de Trelew entre el 25 de mayo del 1973 hasta el 24 de marzo del 1976, fecha que marcó su salida de ese cargo debido al Golpe de Estado.

Con el regreso de la Democracia en 1983, César retomó su actividad política y partidaria y representó legislativamente a la provincia de Chubut en el Congreso de la Nación. Primero como Diputado desde el 10 de diciembre del 1985 al 9 de diciembre 1989, al día siguiente, asume como Senador nacional desde el 1989 al 9 de diciembre del 1998.

El 14 de diciembre de ese año, el entonces presidente de la nación, Carlos Menem lo suma a su Gabinete como Secretario de Energía de la Nación, cargo que ocupó hasta el 10 de diciembre del 1999, con el fin del mandato del menemismo. Posteriormente, fue director del Banco del Chubut, principal entidad financiera provincial.

Su última actividad, luego de dejar activamente la política, lo tuvo a César Mac Karthy como empresario cerecero.

Fuente: Jornada