Vacunación antirrábica desde el lunes en Km 3

La campaña, destinada a perros y gatos, se extenderá hasta el jueves inclusive. El horario de atención será de 9 a 12. El trailer estará ubicado en el patio del Centro de Emisión de Licencias de Conducir.

La Dirección General de Veterinaria, de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, realizará una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica. El operativo se desarrollará desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril inclusive.

El tráiler de vacunación estará emplazado en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir, en la avenida Fray Luis Beltrán 375, de Kilómetro 3.

El horario establecido para la recepción de los animales será exclusivamente durante la mañana, de 9 a 12.

Desde el área detallaron una serie de requisitos estrictos y obligatorios para poder acceder al servicio. La persona responsable que asista con el animal deberá ser mayor de 18 años y tendrá que presentar su DNI en mano al momento de la atención.

Asimismo, se estipularon medidas de seguridad para el manejo de los animales en el lugar. Los caninos deberán concurrir sujetos con correa, collar o pretal. Mientras, los felinos tendrán que ser trasladados obligatoriamente dentro de una jaula, canil, caja cerrada, bolso o mochila.

La Dirección General de Veterinaria puso a disposición dos líneas telefónicas para quienes necesiten realizar consultas referidas a la jornada: los interesados pueden comunicarse al teléfono celular 155400388 o al teléfono fijo 4443320.