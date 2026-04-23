Jornada especial de Salud en Km 8

Será este sábado 25 de abril, en el dispositivo móvil ubicado en calles Guillermo Larreguy y Gaucho Rivero de barrio Don Bosco, a partir de las 13:00. La propuesta es organizada por la Secretaría de Salud del municipio y contempla la colocación de todas las vacunas del Calendario Nacional, atención odontológica con cupos limitados, prácticas de enfermería y talleres sobre actividad física y alimentación saludable.

Con motivo de conmemorarse la 24ª Semana de la Vacunación en las Américas (SVA), la gestión municipal del intendente Othar Macharashvili, a través de la cartera sanitaria a cargo de Jorge Espíndola y Gabriela Moreno, pone al alcance de los vecinos de zona norte, los servicios que presta el tráiler en distintas especialidades con el enfoque puesto en la posibilidad de completar esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida.

Desde el 25 de abril hasta el 4 de mayo inclusive, se celebra la Semana de Vacunación en las Américas bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia” para promover la inmunización como una herramienta clave en la prevención de enfermedades, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas.

La acción es promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y, para este año, la campaña continúa con la iniciativa de acelerar para el año 2030 la erradicación de más de 30 patologías transmisibles, con especial énfasis en poblaciones vulnerables y la prevención del sarampión.

En ese marco, desde la cartera sanitaria municipal se impulsa la vacunación del Calendario Nacional a través de jornadas integrales donde los vecinos, además de acceder a dosis para completar los esquemas, podrá consultar otras especialidades como odontología (30 turnos) y prácticas de enfermería para el control de talla, peso y presión arterial. Asimismo, se brindarán dos talleres vinculados a la promoción y prevención de la salud. Uno abordará la importancia de la actividad física y otro la alimentación saludable.

MEDICAMENTOS SOLIDARIOS

En simultáneo, la Secretaría de Salud llevará a cabo una nueva jornada del programa municipal que facilita el acceso a tratamientos de patologías crónicas. La misma será en el CAPS Marcelino Reyes de Km.3, ubicado en Avenida Libertador Nº 657, de 13 a 18.

La entrega contempla fármacos para diabetes solo comprimidos, hipertensión, hipotiroidismo, dislipemias y artrosis; por demanda espontánea y con la presentación de la receta actualizada. Además, como complemento, se realizarán controles de clínica médica con 12 turnos, enfermería, vacunación del Calendario, electrocardiogramas, testeos rápidos de VIH y charlas informativas de Psicología sobre “Salud mental en tiempos de inmediatez”.