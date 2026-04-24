Remueven los vehículos secuestrados en 3 y 26

La intervención forma parte de un trabajo articulado entre el municipio y la Policía del Chubut, con el objetivo de ordenar el espacio público, mejorar la seguridad en los accesos a la ciudad y optimizar la gestión de vehículos retenidos en distintas dependencias.

Este viernes se llevó adelante un operativo conjunto de remoción y traslado de vehículos secuestrados que se encontraban en el sector de la ruta Nacional 3, en su cruce con la ruta Nacional 26, en el acceso sur a la ciudad. Los rodados, vinculados a distintas instancias judiciales, fueron reubicados en el corralón municipal, donde permanecerán hasta que la Justicia defina su destino.

En ese marco, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó: “tras finalizar con los autos en la Comisaría Tercera y la Alcaidía, ahora continuamos en este punto del acceso sur a la ciudad, donde hay 32 rodados secuestrados a disposición de la Justicia Federal, la Justicia Ordinaria y el Juzgado de Faltas. Por el momento, lo estamos llevando al corralón municipal”.

Asimismo, el funcionario detalló la continuidad del operativo y el trabajo logístico en el lugar, al afirmar: “al finalizar el traslado de los vehículos, los containers serán reubicados en el punto donde se encuentra el personal municipal, de manera tal de reforzar y dar operatividad a todo este acceso a la ciudad”.

Gómez destacó el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad: “Esto es algo coordinado junto con la Policía de la Provincia y el personal de Tránsito municipal, que ha realizado un trabajo muy valioso en el relevamiento de las autoridades y las causas que tienen estos vehículos para ordenar su traslado”, sentenció.