Avalian impulsa la prevención en Boca, River y Central con campaña de vacunación antigripal

Como cobertura médica oficial de los tres clubes, Avalian Salud llevó adelante una campaña de vacunación antigripal que alcanzó a más de mil deportistas y equipos de trabajo, integrando el cuidado de la salud a la rutina del fútbol profesional.

En Argentina, el fútbol no es solo un deporte: es parte de la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, los clubes se convierten en espacios clave para impulsar mensajes que van más allá de lo deportivo.

En ese contexto, Avalian —cobertura médica oficial de Boca Juniors, River Plate y Rosario Central— impulsó una campaña de vacunación antigripal que pone en agenda un mensaje clave: la prevención también es parte del juego.

La acción se llevó adelante durante marzo y abril en las instalaciones deportivas de cada club, donde equipos médicos de Avalian coordinaron jornadas de vacunación junto a los cuerpos médicos. Las vacunas se aplicaron directamente en los espacios de entrenamiento, facilitando el acceso a planteles profesionales, juveniles y amateurs, además de cuerpos técnicos y colaboradores.

“Para Avalian es fundamental brindar esta protección en una etapa del año en la que la prevención adquiere un rol prioritario. Estar presentes junto a quienes forman parte del deporte profesional refuerza nuestro compromiso con la salud y el cuidado de las personas”, expresó Claudia Paviotti, gerenta Médica de Avalian.

Este tipo de acciones forma parte de un trabajo sostenido de la compañía en el deporte. Avalian acompaña a Boca Juniors desde 2021, a River Plate desde 2024 y a Rosario Central desde 2025, consolidando su presencia en el fútbol argentino.

En línea con su propuesta de valor, Avalian impulsa iniciativas basadas en la empatía y en la cercanía. Ese enfoque —que sintetiza en su campaña “De tu lado para cuidarte”— encuentra en el deporte un ámbito natural para acompañar a quienes viven el fútbol día a día.

Así, la prevención se integra de forma concreta a la rutina del fútbol profesional.

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