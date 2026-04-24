Quiénes son los dos periodistas denunciados por la Casa Militar

El Gobierno inició acciones legales contra dos periodistas de TN, después de la emisión de un informe televisivo. Alega riesgos para la seguridad nacional.

El Gobierno nacional denunció penalmente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por la difusión de un informe grabado dentro de la Casa Rosada, en una causa que quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la presunta divulgación de secretos políticos y militares.

Para el Gobierno esta situación fue el disparador para suspender el ingreso a la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, un hecho que no registra antecedentes. Así, quedaron sin efecto las prórrogas a las acreditaciones del año 2025 hasta que no se aclaren los hechos.

Según la presentación realizada por la Casa Militar, contra Geuna y Salerno, el material periodístico habría vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo. En paralelo, el Gobierno dispuso medidas administrativas sobre los involucrados.

La denuncia señala que ambos periodistas, integrantes del equipo de TN, participaron en la producción de un informe emitido el domingo en el programa Y mañana qué, donde se mostraron distintos sectores del palacio de gobierno. De acuerdo con la acusación, las imágenes habrían sido registradas de manera furtiva y sin autorización oficial.

En ese marco, la Casa Militar sostuvo que el video exhibe sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben permanecer bajo reserva. La presentación judicial invoca posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y en la Ley Nacional de Inteligencia, al considerar que el contenido difundido podría facilitar información sensible sobre los movimientos presidenciales.

Quiénes son los dos periodistas denunciados

Luciana Geuna es una periodista nacida en Rosario especializada en política y actualidad. Condujo noticieros en en Todo Notcias (TN) y Canal 13 y desde 2024 participa en el canal de streaming Olga.

Entre 2005 y 2013 formó parte de los ciclos radiales y televisivos del periodista Jorge Lanata.

En 2023 fue una de las moderadoras del debate presidencial del balotaje que terminó con la llegada de Javier Milei al poder.

Ignacio Salerno, por su parte, es un periodista especializado en temas políticos que se desempeña en TN y hasta ahora cumplía funciones como acreditado en la Casa de Gobierno.

Qué dijo Javier Milei

El presidente Javier Milei, quien se encontraba en Israel al momento de la emisión del informe, cuestionó públicamente a los periodistas a través de su cuenta en la red social X. Calificó el hecho como delictivo y reclamó sanciones, en línea con sus críticas recurrentes hacia sectores de la prensa. “BASURAS REPUGNANTES... Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, escribió.

Además de la causa judicial, el Gobierno aplicó sanciones administrativas. La Secretaría de Comunicación y Medios encuadró el episodio como una falta grave al reglamento interno, que prohíbe registrar imágenes en áreas no habilitadas.

La normativa vigente establece que la transmisión en vivo o la grabación en zonas restringidas constituye una infracción pasible de sanción, incluida la revocación de credenciales. Desde el área de seguridad nacional remarcaron que la difusión del material implicó “riesgos injustificados” para el funcionamiento del Ejecutivo y la integridad del Presidente, al revelar la ubicación de despachos y salas de reuniones estratégicas.