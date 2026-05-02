Leonardo Barrientos asumió como presidente del Club Jorge Newbery

El flamante titular estará al frente de la institución “Aeronauta” durante los próximos dos años. Diego Orquera será el vice.

Este sábado por la tarde, el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia vivió un nuevo capítulo en su vida institucional con la asunción de Leonardo Barrientos como presidente, quien estará al frente de la institución durante los próximos dos años. La nueva conducción estará integrada además por Diego Orquera, quien ocupará el cargo de vicepresidente.

El acto de presentación se desarrolló en un clima de acompañamiento y compromiso, con la presencia de socios, hinchas, familiares, simpatizantes y allegados que se acercaron para respaldar a la nueva dirigencia en el inicio de esta etapa.

Durante su discurso, Barrientos hizo especial hincapié en la importancia de la unidad como pilar fundamental para sostener y proyectar el crecimiento del club: “En estos momentos que nos toca estar todos juntos, vamos a seguir por el mismo camino. Este es el momento donde tenemos que estar unidos, donde el club sigue estando de la misma manera, dando continuidad a lo que venimos construyendo hace varios años”, expresó.

El flamante presidente también recordó su paso por la vicepresidencia, función que desempeñó durante siete años, y valoró la experiencia acumulada en ese período: “Tuve siete años como vicepresidente y estoy agradecido por esa etapa. Hoy me toca presidir el club, un desafío hermoso e importante, que nos encuentra unidos. Tenemos que seguir así porque ese es nuestro camino”, señaló.

En otro tramo de su mensaje, Barrientos destacó el esfuerzo colectivo que caracteriza a la institución a lo largo de su historia, afirmando que “a Newbery nadie le regaló nada. Siempre dijimos ‘todos juntos por el mismo objetivo’ y hace años lo venimos demostrando”.

En un contexto que definió como complejo, el nuevo presidente pidió el acompañamiento de toda la comunidad “aeronauta” y reafirmó el compromiso de la dirigencia: “Solo les pido que sigan confiando en nosotros y en lo que venimos haciendo. Sabemos que son momentos duros, pero no le vamos a dar la espalda al club en ningún momento”.

Finalmente, Barrientos agradeció a la comisión directiva, a los socios y a los hinchas por el respaldo constante, y reiteró la necesidad de mantener un rumbo común. “Es un momento donde tenemos que estar todos juntos y en el mismo camino”, concluyó.

Con esta nueva conducción, el Club Jorge Newbery inicia una etapa que apuesta a la continuidad, el trabajo conjunto y el fortalecimiento institucional.