Franco Bodratto Mionetto obtuvo su primera "pole"

Fue el más veloz en TN Clase 2 tras la disputa de las dos tandas clasificatorias en San Juan Villicum, donde este domingo se corre la 4ª fecha. Renzo Blotta clasificó 7º.

Franco Bodrato Mionetto logró su primera pole position en el TN Clase 2 al cronometrar 1.52.663, en la vuelta más rápida a bordo del Peugeot 208 atendido por el equipo Hero Motos Racing – BM Motorsport, con asesoría técnica de Alquat Motorsport.

En la última actividad del día de hoy, en el marco del Gran Premio San Juan Gobierno - Copa Banco San Juan, quien hasta el momento es el mejor debutante en el Campeonato 2026 suma por primera vez tres puntos en la jornada del día sábado, tras superar por 0.166 a Exequiel Bastidas y por 0.197 a Francisco Coltrinari, este último ubicado apenas un puesto por delante de Tomas Vitar, quien se ubicó en el cuarto lugar. Entre los dos citados surge una intensa disputa por la primera posición del campeonato, en la cual el mendocino aventaja por apenas un punto al volante salteño.

En tanto, Maximiliano Besstani completó las principales posiciones al clasificar en el quinto lugar a bordo del Chevrolet Onix atendido por JPM Racing, informó la página del TN.

Por su parte, el comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, se clasificó en el séptimo lugar.

Franco Bodrato Mionetto, Exequiel Bastidas y Francisco Coltrinari largarán en la primera posición de las tres series clasificatorias que se disputarán desde las nueve de la mañana de este domingo, cuando comenzará el último día actividad de la cuarta fecha.

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Clasificación

1º Franco Bodrato Mionetto (Peugeot 208) 1’52”663/1000

2º Ezequiel Bastidas (Toyota Yaris) a 0’166/1000

3º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 0’197/1000

4º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 0’275/1000

5º Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix) a 0’525/1000

6º Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) a 0’574/1000

7º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 0’575/1000

8º Marcelo Guevara (Chevrolet Onix) a 0’600/1000

9º Tomás Vitar (Nissan March) a 0’721/1000

10º Andrés Calderón (Peugeot 208) a 0’721/1000