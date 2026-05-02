Federico Montans cantó victoria en un intenso sprint

Con un Lexus, se quedó con el triunfo en la mini carrera que se disputó este sábado por la 3ª fecha del TRV6 en Concordia.

Con el atardecer como testigo, se corrió el sprint de la 3ª fecha “Gran Premio NEXON” del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, y fue Federico Montans con el Lexus #26 del JM Motorsport el que se quedó con la victoria.

Luego de 15 minutos más una vuelta el piloto de Mar de Ajó logró quedarse con el triunfo en un sprint muy peleado y friccionado en los primeros puestos entre Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport, Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición y Julián Ramos con el Lexus #54 del JLS Motorsport-Corsi Sport.

En el principio de la competencia, Federico Montans lograba meterse en los primeros puestos sobre Ayrton Gardoqui. Pero solamente duraba dos vueltas en el primer puesto, ya que Ciarrocchi lo superaba con un gran ritmo en el auto que le arma el equipo de Fabián Colombini.

El espectáculo también se daba por el segundo lugar, ya que Diego Verriello que venía avanzando puestos tras largar en la octava posición. Otro que superaba con un ritmo predominante era Julián Ramos, seguido por Claudio Domínguez y Roberto Lobay.

A falta de pocos minutos de que finalice la carrera se producía el toque entre Ciarrocchi y Verriello, dejando a este último perjudicado y perdiendo varios puestos. Luego tenía al representante de Mar del Plata como protagonista de un toque con Julián Ramos, quedando ambos en el fondo del clasificador.

Llegó la bandera a cuadros, Marcelo Ciarrocchi terminó primero en pista completando las 9 vueltas con un tiempo de 17m03s365/1000 a una velocidad promedio de 150.138 km/h. Sin embargo, el piloto de Almafuerte, Córdoba, fue recargado con un puesto por maniobra peligrosa a Diego Verriello en la chicana y cayó al segundo puesto. El que heredó el triunfo, en un gran trabajo, fue Federico Montans con el Lexus #26 del JM Motorsport.

Roberto Lobay con el Mercedes-Benz #28 del LFB Racing Team quedó tercero una aceptable actuación para el representante de Puan, Buenos Aires.

Claudio Domínguez (Chevrolet Cruze #31 – Halcón Motorsport), Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición), Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team), Ayrton Gardoqui (Fiat Cronos #22 – Octanos Competición), Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición), Pedro Marriezcurrena (Fiat Cronos #133 – Octanos Competición) y Adrian Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición) completaron los diez mejores del sprint.

La actividad para la 3º fecha del 32° Campeonato de Top Race YPF INFINIA seguirá este domingo con el “Warm-Up” a las 9:20, seguido por la carrera final a las 11:45, con la transmisión en vivo del equipo periodístico de Carburando, por TyC Sports y TyC Sports Play.