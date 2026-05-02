Murió un sargento del Ejército durante un entrenamiento

El efectivo participaba de una jornada de entrenamiento en Santa Fe cuando sufrió una descompensación.

Un sargento del Ejército Argentino murió este jueves al mediodía mientras participaba de un ejercicio de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, ubicado en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20, en el marco de una jornada de entrenamiento junto a otros efectivos. Durante la actividad, el militar sufrió una descompensación que obligó a interrumpir las prácticas y activar un operativo de asistencia inmediata.

La víctima fue identificada como Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional I y consignó el diario El Litoral, el sargento sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el ejercicio.

Frías fue asistido en el lugar por sus compañeros y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe. Ingresó al área de terapia intensiva en estado delicado, pero su cuadro se agravó con el paso de las horas.

Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento alrededor de las 16:45 como consecuencia de una falla multiorgánica.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar en qué contexto se produjo el episodio dentro del cuartel. Hasta el momento, no se difundieron detalles precisos sobre las circunstancias del hecho ni sobre las tareas específicas que realizaba el sargento al momento de la descompensación.

El Ejército Argentino confirmó el fallecimiento a través de un mensaje en sus redes sociales, donde expresó su pesar por la muerte del efectivo.

“Con hondo pesar, informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”, señalaron.

OTRA MUERTE EN EL EJERCITO

El cabo Ulises Rivas, de 27 años y oriundo de la provincia de Santa Fe, murió en noviembre del año pasado tras descompensarse durante una actividad de flotación en la piscina del Club Pehuenes, Bariloche.

Según se supo en ese entonces, el suboficial, que prestaba servicios en el Regimiento de Infantería de Montaña 10 de Covunco desde 2023, participaba de manera voluntaria en el curso de Cazadores de Montaña.

Pese a las maniobras de RCP y los 40 minutos de intentos de reanimación en el Hospital Privado Regional, las autoridades confirmaron el fallecimiento. El efectivo esperaba un hijo junto a su pareja, quien también se desempeña como cabo en el Batallón de Apoyo Logístico de Zapala.