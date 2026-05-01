Luque: "El peronismo  construirá una alternativa federal frente a la crisis"

El diputado nacional Juan Pablo Luque estuvo presente en el Encuentro Federal “El Peronismo debate”, que reunió a militantes y referentes de distintas provincias del país, destacando su carácter amplio, participativo y con fuerte protagonismo de las bases.

“Nos reunimos compañeras y compañeros del Peronismo de distintos rincones del país, para volver a hablar, discutir y revisar los ejes centrales del modelo económico, social, cultural, político e institucional que el peronismo tiene que proponerle a la sociedad”, explicó Luque sobre el objetivo que tuvo el Encuentro Federal que reunió a más de mil peronistas en Parque Norte, en Capital Federal.

“Se trata de una reunión bien federal, donde la mayoría de las provincias argentinas son parte. El peronismo debate, propone ideas y empieza a pensar en un país diferente, mucho más inclusivo”, expresó Luque, quien remarcó la necesidad de construir una alternativa política frente al contexto actual.

“Nuestro punto de partida es empezar a pensar las ideas que resuelvan los problemas que padecemos en nuestro país. Esta acción colectiva pretende sumar al debate del conjunto del peronismo, respetando a todos los compañeros y compañeras que quieran dar sincera y fraternalmente la discusión de cómo construir una alternativa”, agregó.

El legislador fue uno de los oradores en el Encuentro desarrollo en Parque Norte, junto a otros referentes como Guillermo Michel (Entre Ríos), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Emir Félix (Mendoza), Juan Manuel Olmos (titular de la AGN y apoderado del PJ) y el senador nacional Marcelo Lewandowski (Santa Fe), además de intendentes, concejales y dirigentes de todo el país.

En ese sentido, Luque señaló que “la mejor forma de generar un proyecto político es a través de las ideas y la formación de cuadros que puedan abordar los problemas económicos, productivos y la generación de empleo, que es lo que se perdió en los últimos años con un gobierno nacional que gobierna solo para los grandes grupos económicos”.

El legislador subrayó además que el encuentro no tuvo una conducción centralizada, sino que fue impulsado desde la militancia: “No hubo una figura que encabezara este armado. La militancia tomó el protagonismo, con compañeros y compañeras con ganas de ser escuchados, participar y proponer”.

Según explicó, este espacio busca proyectarse a nivel nacional y fortalecer una mirada federal: “Creemos que la Argentina ha perdido el federalismo, y esta iniciativa apunta a recuperarlo con la participación activa de todas las provincias desde el inicio”.

Como cierre del evento, se elaboró un documento en el que concluyeron en que “sin desarrollo local no hay futuros y sin federalismo no hay Nación. Estas ideas buscan que volvamos a pensar entre todos. El peronismo se hizo grande cada vez que se animó a discutirse a sí mismo sin perder de vista al pueblo. Cada vez que abrió sus brazos para sumar voluntades, acordando en el rumbo. Hoy, asumimos el compromiso de continuar este debate, con honestidad. Revisando lo que haya que revisar, y construyendo consensos a la altura del momento histórico”.