Hay al menos 17 Menem con cargos públicos y negocios millonarios

Lo que hace unos pocos años parecía ser solo una foto de campaña en La Rioja, hoy se transformó en una gigantesca red familiar repartida por todo el Estado. La sociedad política que Javier Milei y Martín Menem empezaron a tejer en 2021 dio sus mayores frutos a fines de 2023, cuando La Libertad Avanza llegó al poder. A partir de ese momento, con Martín liderando la Cámara de Diputados y la rápida incorporación de Eduardo “Lule” Menem al Ejecutivo de la mano de Karina Milei, el clan logró expandirse a paso firme: actualmente, al menos 17 parientes tienen un cargo asegurado en diferentes oficinas públicas del país.

Apenas asumió en el Congreso, Martín Menem decidió rodearse de su círculo íntimo. A fines de enero, nombró a su sobrino segundo, Federico Sharif Menem, como director general en Diputados. Aunque la oposición criticó duramente esta decisión, el titular de la Cámara se defendió diciendo que el joven trabaja con él hace tres años y que necesita tener al lado a alguien en quien confíe "ciegamente". Acorde al relevamiento llevado a cabo por La Nación, este empleado es hijo de Gabriel Menem, hermano de "Lule".

Por su lado, "Lule" logró convertirse en la mano derecha de Karina Milei y en febrero de 2024 asumió como subsecretario en la Secretaría General de la Presidencia. En 2025, el funcionario quedó envuelto en un escándalo por unos audios que hablaban del supuesto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Frente a esto, negó la polémica y dijo que era una "burda operación política del kirchnerismo".

La familia de "Lule" también pisó fuerte en el Congreso de la Nación. Su hermana Amalia forma parte de la planta permanente de Diputados y trabaja como asistente en la presidencia de la Cámara. Además, otra de sus hermanas, Carola Menem, es asesora del senador Carlos Pagotto. Este legislador riojano es una pieza clave para el Gobierno, ya que Karina Milei lo eligió para presidir la comisión que debe aprobar a los nuevos jueces en el Senado.

La lista de familiares en el Estado nacional suma varias dependencias más. Nazarena Menem, hermana de Sharif, es empleada en la Auditoría General de la Nación (AGN). En el área de Aduana (ARCA) trabajan Lara Menem y su padre, Jorge Horacio Menem, quien ocupa un cargo directivo tecnológico. Finalmente, por pedido directo de Presidencia, Amado Omar Menem (tío de Martín) fue nombrado titular del PAMI en La Rioja a principios de este año.

EN LA RIOJA

Mientras la rama principal del clan armó una fuerte alianza con La Libertad Avanza, otra parte de la familia trabaja para Ricardo Quintela, el gobernador peronista de La Rioja que es un duro crítico de Javier Milei. En esta provincia, cinco miembros del apellido tienen cargos en la gestión local.

El nombre que más resalta es el de Alfredo Menem, yerno del gobernador, que maneja el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Su hermano, Yamil Menem, también tiene un lugar de peso como titular de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos. Según los registros oficiales, ellos son parientes lejanos de Martín y "Lule", porque su padre era sobrino directo del expresidente Carlos Saúl Menem.

El mapa en la provincia se completa con otros tres integrantes. Roberto Carlos Menem encabeza la Secretaría de Gestión Administrativa y Marcelo Menem es director en el Ministerio de Salud. Además, Jorge Omar Nicolás Menem lidera el Tribunal de Cuentas (donde también trabaja Silvia Pedernera Menem), mientras que Ana Carla Menem se desempeña como jueza en el ámbito provincial.

El peso del apellido no se nota solo en los sueldos del Estado, sino también en negocios muy rentables. Marcela Fátima Menem, otra de las hermanas de "Lule", maneja un Registro de la Propiedad Automotor en la Ciudad de Buenos Aires desde 1991. De la misma forma, Laila Herminia del Carmen Siman Menem figura como titular de un registro en Neuquén desde hace 30 años.

El mundo de las contrataciones públicas también le sonrió a la familia. La empresa de seguridad Tech Security SRL, ligada a los hermanos de Martín, ganó este año una licitación de casi 4000 millones de pesos para custodiar el Banco Nación. Un dato llamativo que publicó el Boletín Oficial es que, cinco meses antes de conseguir este mega contrato, el presidente de la Cámara de Diputados le cedió su parte de la empresa a su hermano Adrián.

Si bien La Nación reveló que Tech Security ya había trabajado para el Banco Nación y otras áreas del Estado, este nuevo contrato llama la atención porque durará dos años, el doble del tiempo que se venía acordando. Por último, los negocios privados con el Estado también aparecen en La Rioja, donde un socio de la empresa Altaufi SA, llamado Jorge Ángel Menem Hilal, figura como proveedor oficial del gobierno provincial desde 2016.