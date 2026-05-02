Había sido retenida junto a otros integrantes de la flotilla Global Sumud en el mar Mediterráneo mientras se dirigían hacia Gaza.

Liberaron a la activista chubutense que había sido detenida por Israel

La activista chubutense Cristina “Titi” Agüero fue liberada en las últimas horas tras haber sido interceptada junto a otros integrantes de una misión humanitaria internacional en el mar Mediterráneo. La mujer, oriunda de Esquel, formaba parte de la flotilla Global Sumud, que tiene como objetivo llevar ayuda a la población de Gaza.

El hecho había generado preocupación luego de que desde la organización denunciaran la intervención de fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales. Según el reporte, varias embarcaciones fueron interceptadas mientras se dirigían hacia Grecia, quedando incomunicadas y fuera de operación.

De acuerdo a la información difundida por la Asamblea No a la Mina de Esquel, más de 170 personas fueron retenidas durante el operativo, entre ellas activistas, profesionales y referentes sociales de distintos países. En ese grupo se encontraba Agüero.

Finalmente, se confirmó que la activista fue liberada en la isla de Creta junto a otros integrantes de la misión.