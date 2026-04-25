Comodoro Rugby Club avanza en obras para sus socios

El presidente de Comodoro Deportes mantuvo un cónclave con el máximo referente institucional del “Coirón”, entidad que avanza con la concreción del SUM y proyecta la iluminación para la cancha auxiliar de rugby en barrio Astra.

En continuidad con reuniones de planificación anual con entidades deportivas el titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió en su despacho al presidente de Comodoro Rugby Club, Juan Yaryura.

El presidente de Comodoro RC comentó respecto al avance de obras de infraestructura en el predio de barrio Astra, en tanto que se proyecta la colocación de luminarias para una cancha auxiliar de rugby con el objetivo de descomprimir el uso de la cancha principal, debido al gran caudal de practicantes de la disciplina en diversas categorías, desde infantiles a mayores.

“Estamos con la finalización del SUM de hóckey, cerramientos, aberturas. Ahora vamos por la segunda parte que es el interior. También estamos con la proyección y armado de la iluminación de la cancha Nº 2 de rugby. No solo son dos obras importantes, sino que también muy necesarias”, señaló el presidente del club, Juan Yaryura.

“Desde el año pasado en rugby apostamos a concentrar todas las actividades del club en barrio Astra, lo cual significa que durante los entrenamientos, al tener tanta concentración de chicos se nos complique un poco los espacios para entrenar. Hoy tenemos una sola cancha, la cancha principal iluminada, y eso complica en la época de invierno cuando tenemos poca luz natural, porque tenemos plantel superior, juveniles e infantiles entrenando, y el espacio no nos alcanza, por suerte”, explicó.

“Por ello tenemos la necesidad de poder iluminar la cancha Nº 2 para descomprimir y que puedan entrenar todos los jugadores como corresponde. Estamos en la búsqueda de ese objetivo”, afirmó Yaryura.

“En rugby, entre infantiles, juveniles y plantel superior debemos estar arriba de los 220 jugadores, y en hóckey estaremos en un promedio de 100 chicas y algunos chicos que se están incorporando. La idea es tratar de brindarles lo mejor, sabemos que hoy la situación es compleja, pero tenemos que ir viendo cómo hacer para avanzar y mejorar. En este sentido, poder contar con el apoyo del estado es muy importante y te permite poder avanzar en esas obras, que realmente son necesarias”, sentenció.