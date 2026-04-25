Gastón Mazzacane obtuvo su primera pole en las TC Pick Up

Con una Fotón, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación de este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario de la 3ª fecha.

Gran trabajo del piloto platense Gastón Mazzacane que con la Fotón, del Coiro Competición, se quedó con el mejor registro en la sesión clasificatoria por la tercera fecha del campeonato 2026 de las TC Pick Up, que se completó en la tarde sabatina en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Gastón fue protagonista en cada grupo clasificatorio que salió a pista y hacia el final de la tanda, se quedó con la vuelta más rápida, tras marcar un tiempo de: 1.28.576/1000, relegando al piloto entrerriano, Mariano Werner, que también utiliza una pick up Fotón, al segundo lugar por 226/1000 de diferencia, informó la página de la ACTC.

Tercero, clasificó el campeón, Agustín Canapino, con la Chevrolet S.10 a 283/1000, cuarto, Ignacio Faín, Ford Ranger, a 486/1000 y quinto, Otto Fritzler, Ford Ranger, a 546/1000.

Mazzacane, con el tiempo logrado en la jornada clasificatoria, estará largando desde el mejor lugar de la grilla en la primera serie que se pondrá en marcha a las 11 de este domingo, mientras que Mariano Werner, ocupará el lugar de privilegio en la grilla de la segunda batería que se largará a las 11:25, ambas para recorrer 5 vueltas al trazado platense.