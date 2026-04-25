El atletismo cerró su actuación con 11 medallas en Panamá 2026

Fue la segunda disciplina que más medallas aportó, detrás de la natación (35) y seguido del taekwondo (9). El detalle y las voces de los protagonistas.

El equipo de atletismo de Argentina finalizó su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud con un total de 11 medallas (3 doradas, 5 plateadas y 3 de bronce), siendo la segunda disciplina que más aportó a la cosecha nacional en Panamá 2026.

El entrerriano Felipe Bond (800 metros), la bonaerense Zoe Gorski (3000 metros llanos) y el catamarqueño Valentín Olmos (salto en largo) -estos últimos dos serán los abanderados de la ceremonia de clausura- encabezaron la actuación con tres medallas doradas.

"Fue una emoción tremenda. Apunté a mejorar mi marca y eso me iba a llevar al podio. El trabajo, el entrenamiento, escuchar a los profes da resultado. Esto es para todos en Catamarca que me hacen el aguante y para todos los argentinos que siguen el atletismo", comentó Valentín.

En tanto, las plateadas fueron para Olivia Conesa (en los 100 y 200 metros femeninos), Juana Echeverría (salto con garrocha) Zoe Gorski (1500 metros) e Irene Pernia Sissi (3000m).

Conesa, nacida en Esquel, le contó sus sensaciones a la web de la Subsecretaría de Deportes. "Estoy feliz porque se me dio conseguir una medalla internacional. Todo acá en Panamá fue espectacular, la Villa, la convivencia, no nos falta nada. Esto se lo dedico a mis profesoras Adriana y Andrea, así como a toda mi familia", confesó.

El medallero del atletismo argentino lo completaron las medallas de bronce de Juana Marino (lanzamiento de martillo), Ornela Pérez (impulsión de bala) y Santino Reynoso (5000 metros marcha).

Reynoso sorprendió a todos con su rendimiento y se refirió a su coronación como "una hermosa locura". "Había terminado en quinto lugar y por la descalificación de dos rivales logré llegar al podio, que es algo hermoso. Me llevo mucha experiencia, aprendizajes y el desafío de seguir creciendo en este deporte increíble que es el atletismo", confió.