"Tienen el ADN del taekwondo argentino"

El entrenador nacional Martín Sio se mostró exultante tras la buena actuación en Panamá 2026. "Hay material para crecer todavía más", resaltó.

Argentina tiene en el taekwondo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 a otro de sus grandes puntales para hacerse fuerte en el medallero. Ya lleva 6 en total: 5 en kyorugi y 1 en Poomsae).

El entrenador nacional de la Confederación Argentina de Taekwondo, Martín Sio, recibió al equipo de la Subsecretaría de Deportes de la Nación en la Villa Suramericana y resaltó con convicción el camino que recorre el plantel que cada semana se entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

"Estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo con Gabriel Taraburelli, quien nos comanda, y con Vanina Sánchez Verón. Me llena de orgullo ver qué ese grupo humano que formamos hoy es un gran equipo que además tuvo un progreso enorme. Y estamos en la buena senda", comenzó.

"Trabajamos todos los días del año para que los chicos estén cada vez mejor. Los vemos crecer, desde chiquitos tienen ese ADN de defender el país, reciben valores que podrán utilizar en sus vidas y tienen una proyección hacia adultos. La apuesta es fortalecer las bases, el TAR y el DAR. Yo creo que cuando tengamos las pecheras electrónicas, que ya están pedidas, los resultados van a ser todavía mejores, porque permite entrenar a los chicos acostumbrándose al detalle de la puntuación que no es menor en este tipo de torneos", reflexionó.

SEIS MEDALLAS Y

PUEDE HABER MAS

La cosecha argentina en el taekwondo de los Juegos Suramericanos de la Juventud la encabezó la puntana Melissa González con su medalla dorada en la categoría hasta 63 kilos venciendo en la final a la brasileña María Gómez (2-1).

En tanto, el taekwondista nacido en Laferrere Mateo Gaona ganó la medalla de plata en los 73 kilos superando en semifinales a Allan Machado (Brasil, 2-1) y perdiendo en el combate por la dorada ante Juan Ramos (Chile, 2-0).

Y hubo 3 medallas de bronce más en kyorugi: Bautista Liendro (hasta 48kg), Trinidad Bigetti (hasta 49 kg) y Zoe Capolongo (hasta 55 kilos).

La sexta medalla en realidad fue la primera obtenida por la delegación argentina en la modalidad Poomsae (formas) por Martina Barroso, en la categoría femenina individual, supervisada por el entrenador nacional de esta especialidad Diego Díaz.