La comisión deportiva del Hospital Regional trabaja para las Olimpíadas Interhospitalarias

El encuentro deportivo convocará a las sedes de sanidad de toda la provincia y se desarrollará en noviembre en la localidad de Sarmiento.

La comisión deportiva del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia planifica la participación en las Olimpíadas Interhospitalarias. El encuentro deportivo que convoca a las sedes de sanidad de toda la provincia se realizará en noviembre en Sarmiento. Asimismo, gestiona espacios de entrenamiento para dicha competencia.

Por otra parte, proyecta comenzar un torneo local de básquet y vóley, que se le suman al de fútbol que vienen desarrollando. Esto se hace con la idea de que en un futuro se constituya un certamen regional.

“Como todos los años vinimos a hablar con Hernán (Martínez) por el tema de las Olimpíadas Interhospitalarias que se van a realizar en noviembre en Sarmiento”, comenzó Ricardo Ancalao.

Y dijo que “el año pasado llevamos 70 personas, y calculo que en esta edición vamos a estar viajando aproximadamente entre 90 y 100 personas. Hace 3 años que venimos con esto y de 15 o 20 personas que arrancamos, se fue sumando mucha gente”.

Sobre el asunto de la gestión de lugares para entrenar, indicó que “sabemos que Comodoro es una ciudad muy deportiva, que hay mucha demanda de espacios, ahora se sumó la gente de básquet y vóley que necesitan espacios, entonces vinimos a hablar con Hernán (Martínez) y se comprometió a ayudarnos y ver qué espacio nos puede brindar”.

Por último, Ancalao se refirió a las competencias locales que vienen proyectando: “La parte de fútbol la venimos haciendo todos los años, pero la idea es que se sumen básquet y vóley, y que se pueda continuar para que en algún futuro se pueda hacer un torneo regional. Es un objetivo que tenemos y estamos tratando de organizarlo y concretarlo”.