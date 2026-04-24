El Ascenso propone atractivos partidos este sábado

Se disputará este sábado desde las 16:00 la 7ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde habrá choque de líderes en Valle C entre Oeste Juniors y Manantiales Behr de Ciudadela, que suman 10 puntos en la zona A. El otro dueño de la cima, Caleta Córdova, visita a Comodoro FC, uno de los colistas con 3 unidades. Además, Ferrocarril del Estado y Florentino Ameghino, escoltas a un punto, se enfrentan en Km 5.
En la zona B, el líder Nueva Generación (16) visita a Stella Maris (6), mientras que el escolta Camioneros Patagónicos (14) recibe a Tiro Federal (6) en cancha de General Saavedra.
Programa de la 7ª fecha
SABADO 25 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
ZONA “A”
- Comodoro FC vs Caleta Córdova.
Arbitro: Víctor Velarde.
Cancha: Comodoro FC.
- Oeste Juniors vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Pablo Aguirre.
Cancha: Oeste Jrs.
- Ferrocarril del Estado vs Florentino Ameghino.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Cancha: Ferro.
ZONA “B”
- Stella Maris vs Nueva Generación.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Cancha: Stella Maris.
- Universitario vs Deportivo Roca.
Arbitro: Braian Jerosimich.
Cancha: Castelli.
- Camioneros Patagónicos vs Tiro Federal.
Arbitro: Cristian Ontiveros.
Cancha: General Saavedra.
INTERZONAL
- Talleres Juniors vs San Martín.
Arbitro: Carlos Flores.
Cancha: Tiro Federal.