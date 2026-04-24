El Ascenso propone atractivos partidos este sábado

En la zona A se enfrentan Oeste y Ciudadela, que comparten la punta junto a Caleta, que visita a Comodoro FC, mientras que los escoltas Ferro y Ameghino se miden en Km 5. En la zona B, el líder Nueva Generación visita a Stella Maris.

Oeste y Ciudadela protagonizan el duelo de punteros de la zona A.

Se disputará este sábado desde las 16:00 la 7ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde habrá choque de líderes en Valle C entre Oeste Juniors y Manantiales Behr de Ciudadela, que suman 10 puntos en la zona A. El otro dueño de la cima, Caleta Córdova, visita a Comodoro FC, uno de los colistas con 3 unidades. Además, Ferrocarril del Estado y Florentino Ameghino, escoltas a un punto, se enfrentan en Km 5.

En la zona B, el líder Nueva Generación (16) visita a Stella Maris (6), mientras que el escolta Camioneros Patagónicos (14) recibe a Tiro Federal (6) en cancha de General Saavedra.

Programa de la 7ª fecha

SABADO 25 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

ZONA “A”

- Comodoro FC vs Caleta Córdova.

Arbitro: Víctor Velarde.

Cancha: Comodoro FC.

- Oeste Juniors vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Cancha: Oeste Jrs.

- Ferrocarril del Estado vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Ferro.

ZONA “B”

- Stella Maris vs Nueva Generación.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: Stella Maris.

- Universitario vs Deportivo Roca.

Arbitro: Braian Jerosimich.

Cancha: Castelli.

- Camioneros Patagónicos vs Tiro Federal.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: General Saavedra.

INTERZONAL

- Talleres Juniors vs San Martín.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Tiro Federal.