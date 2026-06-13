Brasil y Marruecos firman un empate electrizante en su debut mundialista

En un enfrentamiento marcado por la intensidad y el despliegue físico, las selecciones de Brasil y Marruecos igualaron 1-1 este sábado en el New York New Jersey Stadium, en el marco del primer encuentro del Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso por parte de ambos conjuntos, bajo la dirección táctica de Carlo Ancelotti para la 'Canarinha' y Mohamed Ouahbi para los 'Leones del Atlas'. Marruecos logró adelantarse en el marcador a los 20 minutos de juego, cuando Ismael Saibari capitalizó una asistencia de Brahim Díaz con un potente remate de derecha desde fuera del área.

La respuesta de Brasil no se hizo esperar. A los 31 minutos, Vinícius Júnior, una de las principales figuras del cuadro sudamericano, niveló el marcador con una definición clínica tras un pase filtrado de Bruno Guimarães. A partir de ese momento, el compromiso se transformó en un duelo de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la ventaja antes del descanso, periodo en el que Casemiro y Roger Ibañez recibieron tarjetas amarillas por parte de la escuadra brasileña.

El segundo tiempo mantuvo el equilibrio. A pesar de los ajustes tácticos realizados por ambos entrenadores, incluyendo múltiples sustituciones en la recta final para intentar romper el empate, ninguna de las dos escuadras logró imponerse. La tensión se extendió hasta los últimos instantes, con llegadas de peligro que fueron neutralizadas por las defensas y los guardametas en un cierre frenético.

Con este resultado, ambas selecciones suman su primer punto en el torneo, dejando el Grupo C abierto y expectante para el resto de la primera fase.