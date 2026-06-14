Agustín Montecino en el TP Gol 1.6, Nazareno López en el TC Patagónico y René Ludden en R-12 vencieron por primera vez en la temporada. Miguel Otero en el TC Austral y Santiago Villar en el TP 1.100cc ganaron su segunda final del año.

La 4ª del Zonal de automovilismo tuvo tres nuevos ganadores y dos reiterados

Agustín Montecino en el TP Gol 1-6, Miguel Otero en el TC Austral, Nazareno López en el TC Patagónico, René Ludden en la Monomarca R-12 y Santiago Villar en el TP 1.100cc, fueron los ganadores de la 4ª fecha del campeonato Zonal de automovilismo, que se corrió este sábado en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

La primera en salir fue el Turismo Pista Gol 1.6, que tuvo como ganador a Agustín Montecino. El actual subcampeón de la categoría empleó un tiempo de 20’11”372/1000 y de esa manera, ganó por primera vez en la temporada.

El vencedor tuvo como escoltas a Arian Gómez, mientras que tercero llegó Nicolás Vales. Sin embargo, Gómez fue sancionado por lo que la posición de escolta, la heredó Nicolás Vales, quien de ese modo se sube a la cima del campeonato.

La tarde tuerca en Comodoro Rivadavia y con solo 7 grados de temperatura, continuó con la final del TC Austral, donde la victoria quedó para Miguel Otero, quien con su Dodge largó desde el primer lugar y lideró hasta el final la carrera. El ganador empleó un tiempo de 19’44”858/1000. Segundo quedó Javier Hernández (Chevrolet), mientras que el podio lo completó -tras la exclusión de Sergio Larreguy-, Marcelo Otero (Ford).

Con esa victoria, Miguel Otero, quien ya había ganado en el inicio del calendario, se afirma en el campeonato.

A continuación, corrió su final el TC Patagónico. La victoria, primera y de punta a punta, fue para el comodorense Nazareno López, quien con su Chevrolet cruzó primero la bandera a cuadros con un registro de 18’20”020/1000.

El segundo puesto fue para Pablo Pires (Ford), mientras que tercero llegó Marcos Laudonio. El líder Emanuel Abdala terminó cuarto, mientras que Emiliano López (Chevrolet) finalizó en el quinto lugar. Mientras tanto, Adolfo Cattáneo sufrió en la última vuelta de la prueba y en la recta principal, un fuerte accidente con su Chevrolet, aunque minutos después, el piloto de Rawson pudo salir por sus propios medios afortunadamente sin consecuencias físicas.

La penúltima final de la jornada estuvo a cargo de la Monomarca Renault 12, carrera que fue neutralizada en el tercer giro, por lo que entró en escena el auto de seguridad. Y en la reanudación, otra vez la carrera se detuvo.

Vueltas después, se mostró la bandera roja por un vuelco que protagonizó Franco Allochis, el joven piloto de Las Heras. A pesar del tremendo golpe, el santacruceño se encuentra bien.

La prueba se dio por terminada cuando faltaban cuatro vueltas, dejando como ganador al sarmientino René Ludden, quien llegó escoltado por Juan Carlos Kristiansen y Javier Casas. El tiempo del ganador fue de 18’38”621/1000.

La cuarta fecha culminó con la final del TP 1.100cc. A poco de comenzada la prueba, la carrera tuvo que ser neutralizada, por lo que de nuevo hizo su ingreso a la pista el pace-car, donde luego quedaron unas treinta máquinas en competencia.

La carrera volvió a ser detenida con el auto de seguridad ya se produjo otro accidente, teniendo como involucrados a Luciano Centeno, Jeremías Saldivia y Franco Bustos.

El triunfo, el segundo consecutivo, fue para el trelewense Santiago Villar (29’26”943/1000), quien llegó escoltado por Franco Vallejos y Mariano Ayup. Con esa victoria, el vencedor pasó a ser el nuevo líder del certamen.

Este domingo, mientras tanto, se correrá la quinta fecha, también en el circuito de 3.506 metros de extensión. Habrá pruebas de tanques llenos, clasificaciones y luego se correrán las cinco finales.

Cabe destacar que la competencia, Gran Premio Orve-Del Sol

Automotor”, la organiza el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia,

con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

Panorama - Finales (4ª fecha)

TP Gol 1.6 – 16 vueltas

1º Agustín Montecino 20’11”372/1000

2º Nicolás Vales a 1’413/1000

3º Maximiliano Valle a 3’151/1000

4º Benjamín Conti a 4’338/1000

5º Daniel James a 11’312/1000

6º Fabián López a 11’806/1000

7º Santiago Paincho a 12’424/1000

8º Nicolás D’Elía a 12’859/1000

9º Arian Gómez a 1’356/1000

10º Santiago Gamba a 18’480/1000

Arian Gómez sufrió recargo de puestos por maniobra peligrosa contra el auto de Nicolás D’Elía.

TC Austral – 16 vueltas

1º Miguel Otero (Dodge) 19’44”858/1000

2º Javier Hernández (Chevrolet) a 5’496/1000

3º Marcelo Otero (Ford Falcon) a 12’235/1000

4º Gabriel Vázquez (Chevrolet) a 12’612/1000

5º Emanuel García (Ford Fairlane) a 15’555/1000

6º Marcelo Pérez (Ford Falcon) a 18’212/1000

7º Javier Figueroa (Ford Falcon) a 25’194/1000

8º Fernando Vázquez (Dodge) a 26’595/1000

9º Eduardo Varone (Ford Falcon) a 1 vuelta

10º Jeremías Yaupe (Ford Falcon)a 3 vueltas

TC Patagónico – 16 vueltas

1º Nazareno López (Chevrolet) 18’26”020/1000

2º Pablo Pires (Ford) a 5004/1000

3º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 5’697/1000

4º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 6’202/1000

5º Emiliano López (Chevrolet) a 6’472/1000

6º Axel Oliver (Torino) a 6’746/1000

7º Adolfo Cattáneo (Chevrolet) a 26’216/1000

8º Sebastián Gatica (Ford) a 38’158/1000

9º Daniel Laudonio (Dodge) a 38’641/1000

10º Tomás Oliver (Chevrolet) a 1 vuelta

Renautl 12 – 12 vueltas

1º René Ludden 18’38”621/1000

2º Juan Carlos Kristiansen a 1’851/1000

3º Javier Casas a 2’560/1000

4º Sebastián Marsicano a 2’713/1000

5º Cristian Marsicano a 3’338/1000

6º Danilo Pachmann a 4’433/1000

7º Eduardo Otero a 5’728/1000

8º Franco Allochis a 5’924/1000

9º Lucas Nicolia a 6’282/1000

10º Lorenzo Acosta a 8’160/1000

TP 1.100cc -16 vueltas

1º Santiago Villar 29’26”943/1000

2º Franco Vallejos a 2’248/1000

3º Mariano Ayup a 2’304/1000

4º Luciano Matazmala a 2’413/1000

5º Walter Jones a 2’455/1000

6º Valentino Carugo a 4’895/1000

7º Leonardo Carrión a 4’922/1000

8º Martín Jones a 5’026/1000

9º Juan Cruz Centeno a 5’884/1000

10º Ruben Grier a 6’070/1000

Fotos : Turismo Pista Gol 1.6 y Aguila Prensa.

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