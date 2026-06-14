Escocia consigue un triunfo histórico ante Haití en su regreso mundialista

El héroe de la noche fue John McGinn, quien a los 27 minutos firmó la única anotación del compromiso. Con este resultado, el equipo dirigido por Steve Clarke se coloca momentáneamente en la cima del grupo aprovechando el empate previo de 1-1 entre Brasil y Marruecos.



A los 17 minutos, la fortuna le dio la espalda a los escoceses cuando un potente remate de Scott McTominay se estrelló en el vertical derecho del arquero haitiano Johny Placide. A pesar del dominio territorial escocés, Haití no se descompuso y apostó por la velocidad de Louicius Deedson en las transiciones rápidas.



La resistencia caribeña se quebró cerca de la media hora de juego. Una habilitación en profundidad para Ché Adams descolocó a la zaga defensiva haitiana. El delantero sirvió un centro raso desde el sector derecho que encontró bien posicionado a John McGinn; el volante del Aston Villa remató para inflar las redes y desatar la locura colectiva en el estadio, firmando el primer gol mundialista de su país desde Francia 1998.



Haití intentó reaccionar antes del descanso mediante la pelota parada. El defensor Ricardo Adé estuvo cerca de conectar un cabezazo preciso tras un tiro libre ejecutado por Jean-Ricner Bellegarde, pero el balón se marchó desviado.



En la parte complementaria, el trámite se volvió mucho más físico y trabado en la mitad de la cancha, con amonestaciones consecutivas para cortar los avances. El estratega de Haití, Sébastien Migné, quemó sus naves enviando al campo a Josué Casimir y Lenny Joseph para revitalizar el ataque, pero la sólida línea defensiva comandada por el capitán escocés Andy Robertson desactivó cualquier peligro inminente.



Steve Clarke enfrió las acciones refrescando su mediocampo con los ingresos de Ryan Christie, Findlay Curtis y Kenny McLean. Pese a los intentos desesperados de Haití en los instantes finales, el marcador no se movió más.



Con estos tres puntos de oro, Escocia da un paso gigante en sus aspiraciones históricas de superar por primera vez la fase de grupos en un Mundial. En la próxima jornada del Grupo C, Haití se verá las caras ante el poderío de Brasil, mientras que Escocia buscará sellar su clasificación midiéndose frente a Marruecos.