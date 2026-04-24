La Asociación Promocional sigue con más torneo Apertura de futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.
En ese contexto, la actividad se desarrollará toda en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, escenarios donde se jugarán un total de 30 partidos. Trece se disputarán este sábado y los restantes 17 serán el día domingo.
………………..
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 25 (12:45+15’)
13:00 El Lobito Infantil vs Lanús; C-09, 2017, 7ª fecha.
13:40 Casino CR vs PM FC Negro; C-09, 2017, 7ª fecha.
14:20 Milán F.I vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 7ª fecha.
15:00 JM Futsal vs Asturiano Celeste; C-09, 2017, 7ª fecha.
15:40 PM FC Azul vs Los Matadores; C-09, 2017, 7ª fecha.
16:20 Los Amigos FC vs MyL Futsal; C-13, 2013/14, 7ª fecha, zona A.
17:10 Juanes Motos FS vs Guerreros FC; C-13, 2013/14, 7ª fecha, zona A.
18:00 Deportivo DM vs Guardianes JL; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona B.
18:50 Los Titanes FC vs Los Matadores Azul; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona B.
19:40 70/30 vs Deportivo DM Negro; C-17, 2009/10, 8ª fecha.
20:40 MyL Futsal vs 707 Futsal; C-17, 2009/10, 8ª fecha.
21:40 Amigos del Poli vs Guardianes JL; C-17, 2009/10, 8ª fecha.
22:35 El Lobito Futsal vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10, 8ª fecha.
DOMINGO 26 (9:45+15’)
10:00 La Súper Económica vs Asturiano Celeste; C-11, 2016, 8ª fecha.
10:40 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-11, 2016, 8ª fecha.
11:20 Lanús Infantil vs Halcones Dorados FC; C-11, 2016, 8ª fecha.
12:00 PM FC Azul vs MyL Futsal; C-11, 2016, 8ª fecha.
12:40 Los Rebeldes vs Nueva Chicago; C-11, 2016, 8ª fecha.
13:20 PM FC Negro vs Lanús; C-11, 2016, 8ª fecha.
14:00 Juanes Motos FS vs El Lobito Infantil; C-11, 2015, 8ª fecha.
14:40 Lanús Infantil “A” vs Lanús; C-13, 2013/14, 7ª fecha, zona “A”.
15:30 Halcones Dorados FC vs Casino CR; C-13, 2013/14, 7ª fecha, zona “A”.
16:20 JM Futsal vs El Pilar Celeste; C-13, 2013/14, 7ª fecha, zona “A”.
17:10 Malvinas Club vs Milan Futsal; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona A.
18:00 La Súper Económica vs Saavedra Futsal; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona A.
18:50 CyS Futsal vs Los Matadores Rojo; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona A.
19:40 Casino CR vs Lanús Infantil; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona A.
20:30 Deportivo DM Blanco vs La Súper Económica; C-17, 2009/10, 8ª fecha.
21:30 Saavedra Futsal vs Lanús; C-17, 2009/10, 8ª fecha.
22:30 Los Titanes FC vs CIPA; C-17, 2009/10, 8ª fecha.