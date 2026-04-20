El futsal promocional jugó 32 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.
En ese contexto, la jornada se desarrolló tanto el sábado como el domingo, totalizando 32 partidos en las diferentes denominaciones o categoría en que se encuentra dividido el certamen del futsal formativo.
A continuación se detallan todos los resultados con sus respectivos goleadores de una fecha del certamen.
Panorama
DENOMINACION C-11 2015
5ª fecha
- Halcones Dorados FC 5 (Tiziano Flores 2-Joel Reinoso-Tomás
Quiñoneros-Matteo Morales) / Lanús Infantil 0.
7ª fecha
- Juanes Motos Futsal 0 / Casino CR 7 (Mateo Ferreyra 2-Ignacio Kochowicz 4-Ramiro Perales).
- Parma Futsal 2 (Dante Campillay-Isaías Rocha) / Los Matadores 6 (Valentino Leyh-Santino Millapi-Asiel Maripillán-Benjamín Bahamonde 3).
- Asturiano Celeste 0 / Vikingos HDP FS 0.
- Comodoro FC 5 (Milo Andretta 4-Thiago Piñeiro) / Guardianes JL 3 (Dylan Claros-Bruno Gffanka-Ian Barba).
- La Súper Económica 2 (Giovanni Gómez-Francis De Vadillo) / Lanús Infantil 0.
- Halcones Dorados FC 1 (Alejo Ortiz) / El Lobito Infantil 0.
DENOMINACION C-11 2016
7ª fecha
- PM FC Negro 8 (Adonai Tenaur 3-Eloy Abalos 4-Felipe Aued) / Casino CR 0.
- Los Rebeldes 2 (Axel Gorocito-Mateo Gordillo) / MyL Futsal 2 (Thiago Morales-Tomás Alvarez).
- Lanús Infantil 0 / Nueva Chicago 2 (Gael Décima-Luis Alfonzo).
- La Súper Económica 6 (Kenai Gómez-Uriel Castillo 2-Emanuel Vargas-Ian Alvarado 2) / Lanús 2 (Juan Mansilla 2).
- El Lobito Infantil 3 (Mateo Vera-Caleb Canales-Thiago Cabral) / PM FC Azul 2 (Lorenzo Aseff-Valentino Espinosa).
- Halcones Dorados FC 6 (Tiziano Flores-Thomás Quiñoneros 3-Matteo Morales 2) / Asturiano Celeste 1 (Giovanni Muñoz).
DENOMINACION C-09 2018
6ª fecha
- JM Futsal 5 (Noah Canales-Leandro Vargas 2-Benjamín Oyarzún 2) / Juanes Motos Futsal 0.
- PM FC Negro 4 (Ulises Cremona 2-Theo Guerrero-Nehuén Acevedo) / La Súper Económica 1 (Nathael Delgado).
- PM FC Azul 3 (Gino Galetto-Gael Cotidiano 2) / Nero Futsal 0.
- MyL Futsal 4 (Benicio Coñuqueo-Haziel Chiguay 3) / La Cigarra 2 (Lohan Rementería-Lohan Vidal).
DENOMINACION C-13
6ª fecha - zona “B”:
- La 14 FC 3 (Lorenzo Morales-Benicio Loncón-Lorenzo Oses Morales) / Saavedra Futsal 0.
- Juan XXIII 2 (Aaron Vallejos-Gael Granero) / Inter 4 (Diego Bravo -Ivo Valdebenito-Renzo Castellano-Mateo Burgos).
- El Lobito Futsal 2 (Tiziano Vidal-Benjamín Flores) / Lanús Infantil “B” 5 (Lucas Gómez-Bautista Alvarado-Juanse Ruiz 2-Pedro Carro).
- El Pilar Azul 1 (Benjamín Almirón) / Parma Futsal 1 (Isaías Rocha).
- La Cigarra 2 (Jeremías Soto 2 / Los Matadores 6 (Asiel Maripillán -Benjamín Bahamonde-Samuel Madrid 4).
DENOMINACION C-15
6ª fecha - zona “A”
- Saavedra Futsal 12 (Diego Del Castillo-Lautaro Mercado 3-Ian Hanzich 6-Thiago Gutiérrez 2) / Pietrobelli FC 0.
- Juan XXII 1 (Ian Roja) / Milan Futsal 1 (Jonathan Pérez).
- Casino CR 0 / Los Matadores Rojo 4 (Santiago Castro-Fabio Zamora-Zahir Duré-Lautaro Poveda).
7ª fecha – zona “B”
- Juanes Motos Futsal 2 (Nehuén Monsálvez 2) / Nero Futsal 0.
- Galácticos 0 / 70/30 5 (Bautista Barría 2-Carlos Colivoro-Kevin Chávez-Nehemías Aguilar).
- MyL Futsal 0 / Lanús 0.
DENOMINACION C-17
7ª fecha
- Amigos del Poli 7 (Brian Nievas-Matías Mercado 5-Gabriel Sánchez) / 707 Futsal 2 (Eduardo Ortega-Thiago Morán).
- Los Titanes FC 5 (Miguel Loncón 3-Joaquín Lavados-Bautista Carrizo) / Lanús 5 (Lautaro Muñoz 2-Román Tolaba 2-Enzo Loncón).
- Deportivo DM Blanco 0 / Guardianes JL 10 (Santiago Lagos- Wilson Vega-Lautaro López-Juan Román Zúñiga 4-Nazareno Maurín 2-Brandon Schneider).
- Saavedra Futsal 4 (Bruno Carrizo 2-Gustavo Moya 2) / Alma Gaucha 3 (Valentín Cuyul-Jorge Díaz 2).
8ª fecha
- Juan XXIII 1 (Fabricio Salomón) / Inter 1 (Josiah Páez).