Venció 3-1 a Los Matadores en la 2015 y goleó 12-2 a Los Rebeldes de la denominación 2016.

El Lobito Infantil lidera el Apertura de futsal en la C-11 2015 y 2016

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

La actividad, se desarrolló en su totalidad en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, en donde el equipo de El Lobito Infantil ganó en dos denominaciones (C-11) y de esa manera, manda en el certamen.

En ese contexto, en la 2015, derrotó 3-1 a Los Matadores, mientras que en la 2016, goleó 12-2 a Los Rebeldes y también lidera el campeonato.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron el fin de semana por una nueva fecha de fútbol de salón formativo de la Asociación Promocional.

Panorama

DENOMINACION C-11 2015

6ª fecha

- Juanes Motos Futsal 0 / Lanús Infantil 2 (Tomás Serón-Benjamín Sanhueza).

- Comodoro FC 0 / Vikingos HDP FS 2 (Bautista Hernández 2).

- Halcones Dorados FC 3 (Genaro Cruz-Tiziano Flores 2) / Casino CR 1 (Ramiro Perales).

- Parma Futsal 2 (Román Rivera-Isaías Rocha) / Guardianes JL 3 (Bruno Gffanka-Leonardo Cruz-Elián Perkins).

- Los Matadores 1 (Valentino Leyh) / El Lobito Infantil 3 (Benicio Pucheta-Nicolás Cartagena 2).

- La Súper Económica 4 (Giovanni Arjona-Giovanni Gómez-Juan Cruz Arévalo 2) / Asturiano Celeste 5 (Benjamín González 2-Noah Ruiz 2-Samuel Tolosa).

DENOMINACION C-11 2016

5ª fecha

- Lanús Infantil 0 / PM FC Azul 2 (Dimitri Alaniz-Julián Rementería).

- El Lobito Infantil 12 (Mateo Vera-Román Cisnero-Tahiel Mansilla 4-

Caleb Canales 4-Thiago Cabral 2) / Los Rebeldes 2 (Máximo Peloza-Axel Gorocito).

6ª fecha

- Los Rebeldes 2 (Santino Cárdenas-Axel Gorocito) / PM FC Azul 3 (Emiliano Aldana 2-Dimitri Alaniz).

- Lanús Infantil 1 (José Román Loncón) / MyL Futsal 1 (Stefano Mangieri).

DENOMINACION C-09 2017

6ª fecha

- El Lobito Infantil 9 (Lorenzo Coronado-Nahim Scolari-Michel

Márquez 2-Valentín Navarro 3-Román González 2) / Casino CR 0.

- Milán F.I 1 (Adrián Romero) / Lanús 11 (Tadeo Domínguez 3- Giovanni Meza-Valentino Quesada-Santino Encina 6).

- JM Futsal 1 (Lucas Yáñez) / PM FC Negro 2 (Eusebio Roldán 2).

- PM FC Azul 0 / El Lobito Futsal 3 (Santino Care 2-Thian Cárcamo).

- Los Matadores 0 / Asturiano Celeste 5 (Theo Castro-Alex Taborda 2-David Silvero 2).

DENOMINACION C-09 2018

5ª fecha

- Juanes Motos Futsal 2 (Giovanni Vargas 2) / Nero Futsal 1 (Dylan Mansilla).

- MyL Futsal 3 (Bastian Amaya-Benicio Coñuqueo-Haziel Chiguay) / PM FC Negro 1 (Bautista Alaniz).

DENOMINACION C-13

6ª fecha - Zona ‘A’

- Los Amigos FC 2 (Benicio Ontiveros 2) / Juanes Motos FS 4 (Ignacio Castro-Gonzalo Soto 2-Ciro Cofré).

- El Pilar Celeste 1 (Aaron Mayorga) / Casino CR 3 (Luis Gutiérrez 2 -Juan Cruz Carrizo).

- Halcones Dorados FC:1 (Ian Ulloa) / Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos-Martín González).

- JM Futsal 4 (Ian Almonacid-Liam Araya-Franccesco Vacca-Iñaki Gordillo) / Lanús 2 (Joel Oyarzo-Benicio Bersais).

- Lanús Infantil “A” 3 (Nehemías Lincopil-Lisandro Hernández-Thiago Chaile) / MyL Futsal 0.

DENOMINACION C-15

6ª fecha – Zona ‘A’

- La Súper Económica 5 (Stefano Iglesia- Bastian Chaile 2-Diego Grance 2) / Lanús Infantil 4 (Tiziano Hernández-Bastian Miranda- Ian Barría 2).

- CyS Futsal 0 / Malvinas Club 2 (Bautista Pérez 2).

6ª fecha – Zona ‘B’

- 70/30 2 (Carlos Colivoro 2) / Nero Futsal 0.

- Juanes Motos Futsal 0 / Lanús 8 (Ian Flores-Daniel Flores-Enzo Loncón 2-Santino Ojeda-Blas Pereyra-Ian Villalba 2).

- Los Titanes FC 1 (Joel Cambel) / MyL Futsal 0.

- Deportivo DM 2 (Bruno Bahamonde-Axel Mendoza) / Los Matadores Azul 4 (Bautista Barrionuevo-Federico Zwenger-Thiago Gómez 2).

DENOMINACION C-17

6ª fecha

- Juan XXIII 0 / Guardianes JL 2 (Juan Román Zúñiga-Nazareno Maurín).

- Deportivo DM Blanco 1 (Jonás Carrillo) / 707 Futsal 2 (Guillermo Almonacid -Thiago Morán).

- Los Titanes FC 3 (Mariano Pichelef 2-Lucas Núñez) / Alma Gaucha 2 (Alexander Soto-Jorge Díaz).

7ª fecha

- El Lobito Futsal 5 (Dylan Fimiani-Bautista Fuente-Walter Toledo 3) / MyL Futsal 5 (Leónidas Amaya-Vicente Mandaglio 2-León Pinda- Enzo Muñoz).

- Inter 5 (Maximiliano Cuell-Alexander López-Tomás Tebes-José Arias 2) / Deportivo DM Negro1 (Nehemías Sosa).

- 70/30 1 (Bautista Colivoro) / CIPA 3 (Tomás Alvarado-Denis Figueroa-Jeremías Mansilla).

- Juan XXIII 0 / La Súper Económica 2 (Diego Grance 2).