Mendoza será el rival de Comodoro en la final del Torneo Argentino C20

La selección mendocina, actual defensora del título, se convirtió en el rival de Comodoro Rivadavia en la final del Torneo Argentino C-20 masculino de fútbol de salón que se disputa en Esquina, Corrientes.
La “Borravino” se impuso por 4-2 ante el local Corrientes Interior con dos goles de Matías Zárate, uno de Martino Moyano y otro de Martín Matiazzo.
Los tantos de los correntinos los marcaron Nelson Mendoza, quien había abierto el resultado, mientras que en el segundo tiempo, convirtió Alexander Miz.
De esa manera, Mendoza, y como pasó en la pasada edición, se las verá otra vez en la final con el invicto Comodoro Rivadavia, que inaugurando las semifinales, dejó en el camino en el clásico a Caleta Olivia al vencerlo por 3-0, con goles de Maximiliano Benito, Valentino López y Brandon Marques Da Rosa.
De esa manera, este sábado se jugará el partido por el tercer puesto entre Caleta y Corrientes Interior y luego la gran final que tendrá como protagonistas a Comodoro Rivadavia y Mendoza.
Cabe destacar que los partidos serán transmitidos por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
Panorama
VIERNES 29 – Semifinales
- Comodoro Rivadavia 3 (Maximiliano Benito, Valentino López y Brandon Marques Da Rosa) / Caleta Olivia 0.
- Mendoza 4 (Matías Zárate 2, Martino Moyano y Martín Matiazzo) / Corrientes Interior 2 (Nelson Mendoza y Alexander Miz).
SABADO 30
- Caleta Olivia vs Corrientes Interior (3º puesto)
- Comodoro Rivadavia vs Mendoza (1º puesto).