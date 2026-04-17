Nueva fecha para el Oficial 2026 de futsal

La actividad se desarrollará este sábado y domingo en el Gimnasio municipal Nº 1.

La Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia desarrollará el fin de semana, una nueva fecha del torneo Oficial 2026, en sus categorías C20, A y Honor.

En ese contexto, la actividad de este sábado dará comienzo a las 15, con un total de ocho partidos.

El domingo, mientras tanto, la acción arrancará a las 10, con diez encuentros, destacándose que la jornada se parará luego del partido que se jugará a las 15:35 -Inter vs Cepatacal de la C20- ya que a las 17 se disputará en Buenos Aires el Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca.

La jornada se retomará a partir de las 19:30 con el juego entre 707 Futsal y El Lobito, también de la C20.

A continuación se detalla la programación a jugarse este fin de semana en el gimnasio que se encuentra ubicado en Aristóbulo del Valle y Viamonte.

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Programa – Gimnasio municipal Nº 1

SABADO 18 (14:45+15’)

15:00 2 de Abril vs El Lobito; A1, 5ª fecha.

15:55 Black Futsal vs San Cayetano; A2, 6ª fecha.

16:10 Lazio FC vs Zeus FC; A2, 6ª fecha.

17:05 Guardianes JL vs Chacabuco; A3, 5ª fecha.

18:00 Deportivo Comodoro vs Flamengo; Honor 2, 4ª fecha.

19:20 Petrosar vs Cepatacal; Honor 2, 4ª fecha.

20:40 HDP Futsal vs Inter; Honor 1, 4ª fecha.

22:00 El Portu Futsal vs MyL; Honor 2, 4ª fecha.

DOMINGO 19 (9:45+15’)

10:00 Alma Gaicha vs @Servicios Futsal; A1, 4ª fecha.

11:00 Los Cholos vs Olimpo; A1, 5ª fecha.

11:55 UOM Comodoro vs Guardianes B; A2, 6ª fecha.

12:50 Los Santos vs Malandras FC; A-3, 5ª fecha.

13:45 Roma Futsal vs La Cumbre Futsal; A1ª, 5ª fecha.

14:40 MyL Futsal vs Camioneros; C20, 5ª fecha.

15:35 Inter vs Cepatacal; C20, 5ª fecha.

19:30 707 Futsal vs El Lobito; C20, 5ª fecha.

20:25 Halcones Futsal vs La Cigarra; Honor 1, 4ª fecha.

21:45 La Prove Futsal vs Camioneros; Honor 1, 4ª fecha.

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