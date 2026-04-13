Camioneros manda en la Zona Honor 1, mientras que La Banda de AESA y Parma FS lo hacen en la Honor 2.

El Oficial de futsal tiene tres líderes

Se disputó el fin de semana la tercera fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la actividad tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº 1, como así también se jugó en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.

En la categoría Honor 1, Camioneros derrotó 5-4 a La Cigarra y con esa victoria -la tercera en fila- se ubica en lo más alto del certamen. Mientras que del otro lado, es decir la Honor 2, dos son los equipos que comparten la punta.

Uno de ellos es La Banda de AESA, que se impuso por 4-3 a Tercer Tiempo, mientras que el otro líder es Parma FS, que goleó 8-2 a El Portu Futsal.

En otro de los resultados que se registraron por la tercera fecha, el campeón Sindicato Petrolero venció 4-1 a HDP Futsal, mientras que La Banda de Pirulo logró un gran triunfo al imponerse por 5-3 ante Flamengo.

A continuación, todos los resultados con sus respectivos goleadores de los partidos que se jugaron el fin de semana por una nueva fecha del Oficial de futsal.

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Panorama

CATEGORIA C20

3ª fecha

- Chacabuco 4 (Jeremías Calderón, Axel Chanampa, Thiago Moscardi y Luciano Pintos) / El Lobito 4 (Thiago Cartes 3 y Toledo).

5ª fecha

- Guardianes 2 (Leandro Acosta 2) / Lanús 8 (Maximiliano González 2, Dylan Molina, Thiago Reinoso 2, Gabriel Ricardo, Genaro Rivas y Lautaro Muñoz).

- HDP Futsal 1 (Jonás Correa Bohle) / Halcones Futsal 5 (Ismas González 2, Oziel Mansilla, Luciano Torres y Lauriano Wolf).

CATEGORIA “A”

ZONA A1

3ª fecha

- @Servicios Futsal 1 (Luis Valderrama) / Roma Futsal 7 (Jonathan Caballero, Miguel Mathías, Cristian Miranda 2, Rubén Nahueltrú, Mauro Palomo y Franco Rivera).

4ª fecha

- Los Cholos 1 (Bruno Cofré) / La Cumbre Futsal 4 (Bruno Varela 4).

- 2 de Abril 0 / Juan XXIII 6 (Julio Alonqueo, Rodrigo Cardade, Franco Mansilla, Juan Rueda 2 y Thiago Sánchez).

- Bric SRL Futsal 1 (Ezequiel Llanquín) / Olimpo 7 (Brian Cárdenas, Lucas Carrizo 2, Juan Cerezo 3 y Mateo Esaín).

- El Lobito 2 (Ignacio Mansilla 2) / Neroaruzzo 2 (Ezequiel Arriola y Juan Rojas).

5ª fecha

- Carlos Automotores 2 (Daniel González y Nicolás Jara) / Alma Gaucha 3 (Luciano Ayala, Angel Bustamante y Cristian Peralta).

ZONA A2

5ª fecha

- Guardianes B 2 (Facundo Tordoya y Raúl Vidal) / Flamengo A 9 (Lucas Chávez 3, Adrián Mansilla 2, Facundo Muñoz y Leandro Ríos 3).

- Sport Boys B 3 (Emanuel Almonacid 2 y Ricardo Bayón) / Niupi FC 1 (Dylan Mesina).

- Lazio FC 0 / San Cayetano 1 (Pablo Heredia).

- UOM Comodoro 2 (César Carrizo y Leandro Soto) / Zeus FC 9 (Jonathan Molina 5, Ignacio Espinosa 2, Ezequiel Lastra y Antonio Pinda).

- Black Futsal 2 (Maximiliano Mesa 2) / Estudiantes Futsal 5 (Matías Barría 2, Tomás Hidalgo, Pablo Motto y Esteban Palma).

ZONA A3

4ª fecha

- Malandras FC 0 / Chacabuco 2 (Thiago Hernández 2).

5ª fecha

- Real Futsal 2 (Javier Luna y Esteban Suárez) / Parma FS A 5 (Kevin Donoso, Gabriel Giménez, Nabil Jara, Emanuel Oviedo y Facundo Pérez).

- La Vecindad 3 (Fabricio Barrionuevo y Bautista Díaz 2) / Rústicos Predilectos 3 (Kevin Lara y Tomás Raimapo 2).

- La Mata 4 (Walter Eduards 2, Brian Mansilla y Diego Sánchez) / El Defe 10 (Alan Ataide 3, Juan Ataide 2, Elías Maya Silva 2, Emanuel Castillo, Fernando Coñuecar y Luca Gutiérrez).

CATEGORIA HONOR

ZONA “HONOR 1”

3ª fecha

- Sindicato Petrolero 4 (Juan Cruz Caro 2, Alan Figueroa y Brian González) / HDP Futsal 1 (Lautaro Hernández).

- Cepatacal 5 (Javier Cancino, Rodrigo Cárdenas 2, Fernando García y Nicolás Toledo) / CIPA 1 (Román Zarzosa).

- Halcones Futsal 3 (Agustín Abello, Tomás Abello y Brian Vera) / Petrosar (Ex 70/30) 3 (Héctor Carrizo, Gustavo Scotto y Santiago Uribe).

- La Cigarra 4 (Lucas Cárcamo, Kevin Herrero y Leandro Mansilla 2) / Camioneros 5 (Sebastián Carballo, Matías Cárcamo, Ariel Millanes y Uriel Saldivia 2).

- La Prove Futsal 2 (Emanuel Méndez y Roberto Santander) / Inter 4 (Máximo Bustamante, Alexis Lara, Gonzalo Manquemilla y Emiliano Carrizo).

ZONA “HONOR 2”

3ª fecha

- La Banda de AESA 4 (Ignacio Dodds 2 y Fabián Zúñiga 2) / Tercer Tiempo / UPSAP 3 (Augusto Cárcamo, Marcos Galindo y Matías Pressiani).

- Lanús 4 (Emanuel Chiguay 2, Santiago Hoopman y Lautaro Cerezo) / MyL 1 (Ivo Gallardo).

- El Portu Futsal 2 (Juan Alaniz y Guillermo Leal) / Parma FS 8 (Nicolás Reyes 4, Denis Atencio 2, Gonzalo Bertoldi y Lucas Millalonco).

- El Cervecero 4 (Marcelo Curamil 2, Walter Cisterna y Diego Arteaga Arbey) / Deportivo Comodoro 3 (Kuca Romero 2 y Tomás Yáñez).

- Flamengo 3 (Fabricio Gargaglione, Leonardo San Martín y Franco Vargas) / La Banda de Pirulo 5 (Víctor Cabello 2, Santino Tula 2 y Ricardo Tula).