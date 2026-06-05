El Apertura de futsal formativo continúa con toda su definición

En la C-09 2018 se jugará la final de vuelta entre MyL y La Cigarra. El partido será este domingo en el Club Huergo. También habrá acción el fin de semana en el Pueyrredón.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón continuará este fin de semana con la definición del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la actividad del sábado se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2, mientras que el domingo, la acción tendrá lugar otra vez en el barrio Pueyrredón, como así también en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo.

En este último escenario, el domingo se destaca la final revancha en la denominación C-09 2018 entre MyL Futsal y La Cigarra, destacando que en el partido de ida, fue victoria del segundo equipo por 2-1.

Asimismo, dentro de la programación del fin de semana, en la C-11 2015 y 2016 y C-09 2017 se jugarán las semifinales de ida, y se iniciará la postemporada en la C-15 y C-13 con la disputa de los octavos de final.

A continuación se detalla la programación del futsal formativo que envió la Asociación Promocional de Comodoro Rivadavia.

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