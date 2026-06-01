Derrotó 2-0 a MyL por una de las definiciones del torneo Apertura que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

La Cigarra ganó la final de ida en la C-09 2018

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La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el fin de semana con la definición del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la actividad se desarrolló tanto el sábado como el domingo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Dentro de la programación, se jugó la final de ida en la denominación C-09 2018, en donde La Cigarra, se impuso por 2-0 sobre MyL Futsal, con goles de Lohan Vidal y Bastian Quintulen. El tercer puesto quedó para los chicos de JM Futsal que, con goles de Bautista Osorio y Lorenzo Fornola, le ganó 2-1 a PM FC Azul, que marcó por intermedio de Valentino Acosta.

Además, se jugaron cuartos de final en las categorías C-11 2015, 2016, C-09 2017, mientras que en la C-15, disputó su última fecha de la fase clasificatoria, donde quedaron definidos los duelos de octavos de final.

La valla menos vencida fue de Santiago Reuque, de 70/30 con 11 goles recibidos, mientras que Ian Manuel Barría de Lanús Infantil, resultó el máximo anotador con 28 conquistas.

Además, en la C-17, se disputó la 12ª fecha de la fase regular, siendo esta la única que todavía no entra en etapa de cruces.

A continuación se detalla todos los resultados, goleadores y cruces definidos del torneo Apertura 2026 que se registraron en el futsal formativo.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

4tos de final:

- Comodoro FC 4 (Milo Andretta 3-Lorenzo Altamirano) / Los Matadores 2 (Samuel Madrid-Benjamín Bahamonde).

- El Lobito Infantil 2 (Benjamín Vargas 2) / Casino CR 1 (Valentino Bermúdez).

- Halcones Dorados FC 2 (Agustín Merlo 2) / Lanús Infantil 3 (Tomás Serón-Mateo Elorrieta-Lorenzo Rodríguez).

- La Súper Económica 3 (Francis De Vadillo 2-Constantino Méndez) / Asturiano Celeste 0.

Semifinales

- La Súper Económica A vs El Lobito Infantil D.

- Lanús Infantil B vs Comodoro FC C.

DENOMINACION C-11 2016

4tos. de final

- PM FC Azul 1 (Valentino Espinosa) / Lanús 3 (Giuliano Bonelli 3).

- Halcones Dorados FC 4 (Gian González 2-Matteo Morales 2). Alargue: 1 (Gian González) / Nueva Chicago 4 (Juan López 2-Mateo Ovalle 2). Alargue: 0.

- La Súper Económica 8 (Constantino Mendes 2-Kenai Gómez 2-Uriel Castillo 3-Ciro Flores) / PM FC Negro 0.

- El Lobito Infantil 6 (Tahiel Huamchullan 2-Caleb Canales 2-Benjamín Vargas 2) / Asturiano Celeste 0.

Semifinales

- El Lobito Infantil A vs Lanús D.

- La Súper Económica B vs Halcones Dorados FC C.

DENOMINACION C-09 2017

4tos de final

- PM FC Azul 2 (Valentino Acosta-Miguel Gatti) / El Lobito Infantil 1 (Valentín Navarro).

- Lanús 10 (Tadeo Domínguez 3-Giovanni Meza 2-Thiago Leal 2-Santino Encina 3) / Milan F.I 4 (Genaro Barrionuevo-Adrián Romero 2-Lucas Carrasco).

- PM FC Negro 0 / JM Futsal 3 (Lucas Yáñez 3).

- El Lobito Futsal 1 (Santino Care) / Asturiano Celeste 0.

Semifinales

- Lanús A vs PM FC Azul D.

- El Lobito Futsal B vs JM Futsal C.

DENOMINACION C-09 2018

Semifinal revancha

- La Cigarra 3 (Lohan Vidal 2-Román Maliqueo) / PM FC Azul 2 (Facundo Carro-Lorenzo Amaya).

- MyL Futsal 0. Alargue 1 (Haziel Chiguay) / JM Futsal 2 (Noah Canales-Bautista Osorio). Alargue: 0.

3º puesto

- PM FC Azul 1 (Valentino Acosta) / JM Futsal 2 (Bautista Osorio-Lorenzo Fornola).

Final ida

- La Cigarra 2 (Lohan Vidal-Bastian Quintulen) / MyL Futsal 0.

DENOMINACION C-15

9ª fecha - Zona “A”

- Los Matadores Rojo 4 (Otoniel Sánchez-Fabio Zamora-Lautaro Poveda 2) / Saavedra Futsal 5 (Demián Mareco 3-Ian Hanzich -Benjamín Cruz).

9ª fecha - Zona “B”

- Los Matadores Azul 2 (Pablo Ruiz-Thiago Pereyra) / 70/30 5 (Ian Asencio-Bautista Barría 3-Kevin Chávez).

8vos. de final

- CyS Futsal (1ºZA) vs Deportivo DM (8ºZB) A.

- Lanús (4ºZB) vs Los Matadores Rojo (5ºZA) B.

- Los Titanes FC (2ºZB) vs Casino CR (7ºZA) C.

- La Súper Económica (3ºZA) vs MyL Futsal (6ºZB) D.

- 70/30 (1ºZB) vs Milán Futsal (8ºZA) E.

- Malvinas Club (4ºZA) vs Galácticos (5ºZB) F.

- Lanús infantil (2ºZA) vs Juanes Motos Futsal (7ºZB) G.

- Los Matadores Azul (3ºZB) vs Saavedra Futsal (6ºZA) H.

DENOMINACION C-17

12ª fecha

- Lanús 8 (Walter León 3-Lautaro Molina-Lautaro Muñoz-Lautaro Toro-Thiago Villalba 2) / Deportivo DM Negro 0.

- MyL Futsal 7 (Vicente Mandaglio 2-Facundo Jorvatt 2-Dante González-Juan Ignacio Melián-Mateo Segundo) / 70/30 3 (Axel Sena-Bautista Barría-Bautista Colivoro).

- Alma Gaucha 5 (Valentín Cuyul-Ezequiel Saldivia 2-Jorge Díaz 2) / Juan XXIII 2 (Imanol Astudillo 2).

- Guardianes JL 2 (Santiago Lagos-Juan Román Zúñiga) / La Súper Económica 4 (Lionel Crespo 2-Benjamín Fernández-Diego Grance).

- El Lobito Futsal 4 (Dylan Fimiani-Walter Toledo-Lautaro Vásquez -Rodrigo Laffeuillade) / CIPA 2 (Tomás Alvarado-Bruno Barros).

- 707 Futsal 2 (Thiago Morán-Joel Choque) / Inter 3 (Mateo Sáez -Alexander López 2).

- Saavedra Futsal 4 (Felipe Sánchez-Bruno Carrizo-Gustavo Moya– Geremías Maidana) / Deportivo DM Blanco 0.