Perdió 7-1 y terminó segundo en el Torneo Nacional de Selecciones de futsal que se jugó en Esquina, Corrientes. La “Borravino” se consagró tetracampeón argentino.

Comodoro no pudo en la final y Mendoza retuvo el título C20

Comodoro Rivadavia perdió ante Mendoza por 7-1 y de esa manera se consagró por segunda vez seguida, subcampeón del torneo Argentino C-20 de fútbol de salón que llegó a su fin en Esquina, provincia de Corrientes.

El partido se jugó en el gimnasio de Esquina Football Club, escenario donde una vez más -por la humedad- tuvieron que ponerle sobre su superficie una gran cantidad de maicena, para que los jugadores puedan hacer pie y no sufran alguna lesión.

Los goles de la “Borravino”, que de esa manera logró el tetracampeonato, los marcaron Matías Zárate -dos, uno de penal-, Alejo Canales, Brian Huenchillán -en contra-, Teodoro Martínez, Martín Matiazzo y Juan Sandez. El descuento de los chubutenses fue obra de Thiago Fernández.

Comodoro se complicó en el segundo tiempo cuando empezó a perder jugadores ya sea por descalificaciones, tarjetas azules y hasta alguna roja.

En ese contexto, y con el resultado 3-0, Comodoro comenzó a complicarse cuando Maximiliano Benito bajó al pívot Teodoro Martínez cuando se iba para el gol. Primero recibió amarilla por arrojarle la pelota -dos veces y luego azul- en la cara al jugador mendocino, después, le aplicó una piña de derecha, y ahí Benito se tuvo que ir de la cancha con roja. Alejo Canale, del cuadro mendocino, también se fue descalificado.

Más adelante, vio la azul Valentino López, Santino Tula fue descalificado lo mismo que Tiago Reinoso, según la transmisión de la CAFS a través del YouTube, partido que también lo vio todo el país por la señal de DeporTV.

Por su parte, el tercer puesto quedó en poder del local Corrientes Interior que goleó 10-3 a Caleta Olivia, en un partido donde se lució el pívot Kevin Fernández, quien marcó media docena goles.

Los otros tantos de la FeICoFuSa los marcaron Ramón Romero, Agustín Escobar, Lautaro Servín y Thiago Velásquez. Los goles del elenco santacruceño los anotaron Lionel Lobo, el arquero Matías Cárdenas y Tobías Fernández.

Luego de la final, llegó el momento de la premiación. Corrientes Interior y Caleta Olivia compartieron la valla menos vencida; el goleador fue Kevin Fernández, de Corrientes Interior, con 8 tantos, mientras que el mejor jugador del torneo resultó Pablo Gordillo de Mendoza.

Además, la delegación más correcta fue elegida la delegación de Rosario.

De esa manera, Mendoza retuvo el título, segundo fue una vez más Comodoro Rivadavia -que este sábado perdió su invicto-, tercer terminó Corrientes Interior y cuarto Caleta Olivia.

Panorama – En Esquina Football Club

SABADO 30

Tercer puesto

- Caleta Olivia 3 (Lionel Lobo, Matías Cárdenas y Tobías Fernández) / Corrientes Interior 10 (Kevin Fernández 6, Ramón Romero, Agustín Escobar, Lautaro Servín y Thiago Velásquez).

Final

- Comodoro Rivadavia 1 (Thiago Fernández) / Mendoza 7 (Matías Zarate 2 -p-, Alejo Canale, Brian Huenchillan e/c, Teodoro Martínez, Martín Matiazzo y Juan Sandez).

Cuadro de Honor

Valla menos vencida: Corrientes Interior y Caleta Olivia.

Goleador: Kevin Fernández (Corrientes Interior) (8 goles).

Mejor jugado del torneo: Pablo Gordillo (Mendoza).

Delegación más correcta: Rosario.

1º Mendoza

2º Comodoro Rivadavia

3º Corrientes Interior

4º Caleta Olivia