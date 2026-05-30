Quedó inaugurada la IIª edición de la Copa Challenger formativa

El futsal femenino tiene competencia este fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 1 como así también en el Club Ingeniero Huergo. Lo organiza JM y colabora Comodoro Deportes.

Este viernes, en el Club Ingeniero Huergo, con la presencia de autoridades municipales, quedó formalmente inaugurada la II edición de la Copa Challenger formativa, organizada por el club JM Futsal y la colaboración del Ente Comodoro Deportes.

De la competencia, que se extenderá hasta el domingo, participan diversos equipos de localidades de Chubut y Santa Cruz, en las categorías C9, C11, C13, C15 y C17. Todos los partidos van en el Gimnasio municipal Nº 1 y Club Huergo.

En el acto de lanzamiento estuvieron; Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, el diputado provincial Gustavo Fita, el concejal Marcos Panquilto, Martin Gurisich de la Dirección General de Deportes, Beatriz Neira, presidenta de la Asociación Femenina Comodorense de Fútbol de Salón (A.Fe.C.Fu.Sa), y Florencia Paredes, referente del club organizador, JM Futsal.

Paredes, referente de JM Futsal agradeció la participación de todos los equipos que llegaron a Comodoro para ser parte de la competencia, junto con los locales. “Sabemos del esfuerzo que hacen para estar en estas competencias, y los locales que también se sumaron. Agradecerle a Hernán (Martínez) y todo su equipo de trabajo que siempre están predispuestos a acompañarnos. Siempre tratamos de que salga de la mejor manera; a las nenas que vivan una experiencia linda y desde el club tratamos de fomentar el futsal femenino”.

Beatriz Neira, por su parte, remarcó el crecimiento del futsal femenino en la ciudad. “Hoy tenemos en Comodoro un gran nivel de futsal femenino, inclusive a nivel nacional. Esta Copa es muy linda, agradezco por la invitación y agradezco a todas las escuelitas de futsal de Comodoro, que antes no existían y desde que están esto mejoró un montón, gracias a la formación”.

Hernán Martínez, mientras tanto, hizo hincapié en el desarrollo y el crecimiento del futbol femenino formativo con este tipo de certámenes en la ciudad petrolera.

“Es lo que vemos hoy reflejado acá, con los equipos que vienen. Felicitó al club JM que tomó esta iniciativa e hizo algo que es más difícil; sostenerla en el tiempo. Agradecerles a las familias, que hacen mucho por el deporte, son los que empujan, valoran, trabajan y los que nos marcan a nosotros, que cumplimos un rol en una función pública, por donde debemos ir. Y cuando vemos esto, que es lo formativo creemos más que nunca que es lo mejor”, manifestó el titular de Deportes.

EQUIPOS PARTICIPANTES

- Club Atlético San Julián (San Julián)

- Al Toqué FC (Pico Truncado)

- Catamarca FC (Caleta Olivia)

- Lala Gym (Esquel)

- Unión Kids (Sarmiento)

- San Lorenzo (Puerto Deseado)

- Club Atlético Independiente (Puerto San Julian)

- Las Galácticas FC (Pico Truncado)

- Club 13 de Diciembre (Pico Truncado)

- Club Deportivo Aquiles (Sarmiento)

- Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia)

- Las Panteritas (Comodoro Rivadavia)

- Guerreras de Malvinas (Comodoro Rivadavia)

- Escuela Municipal Km 5 (Comodoro Rivadavia)

- Club Rodríguez Peña (Comodoro Rivadavia)

- JM Futsal (Comodoro Rivadavia).