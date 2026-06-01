Abrazo de Gol, Galácticas, San Lorenzo y Catamarca, campeonas de la Challenger

El torneo de futsal formativo femenino se desarrolló en el Club Huergo y en el Gimnasio municipal 1, con organización de JM, el apoyo de A.Fe.C.Fu.Sa y el auspicio de Comodoro Deportes.

Culminó la II edición de la Copa Challenger JM de Futsal Femenino, consagrando a las campeonas Catamarca (Caleta Olivia), San Lorenzo (Puerto Deseado), Las Galácticas (Pico Truncado) y las locales de Abrazo de Gol en sus respectivas categorías formativas (C9 a C17) en el Club Ingeniero Huergo. El evento fue organizado por JM Futsal, con apoyo de A.Fe.C.Fu.Sa. y el auspicio de Comodoro Deportes.

El evento tuvo una gran convocatoria, con elencos de Comodoro, Sarmiento, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto San Julián, Puerto Deseado y Esquel, con la organización de JM Futsal y el apoyo del Ente Comodoro Deportes. El certamen se disputó en el Gimnasio Municipal Nº1 y en el Club Huergo, donde tuvo su cierre y premiación.

El local Abrazo de Gol se coronó en las finales en C13 y C17, mientras que Las Galácticas (Pico Truncado) fueron las campeonas en C15, y entre las más pequeñas Catamarca se alzó con el título en C9 y San Lorenzo (Puerto Deseado) hizo lo propio en C11.

Premiación

C9

Campeonas: Catamarca (Caleta Olivia)

Subcampeonas: Lala Gym (Esquel)

Tercer puesto: Abrazo de gol (Comodoro)

Valla menos vencida: Catamarca (Caleta Olivia)

Goleadora: Maia Vásquez (Catamarca)

C11

Campeonas: San Lorenzo (Puerto Deseado)

Subcampeonas: Catamarca (Caleta Olivia)

Tercer puesto: Lala Gym (Esquel)

Valla menos vencida: San Lorenzo (Puerto Deseado)

Goleadora: Josefina Contreras (San Lorenzo)

C13

Campeonas: Abrazo de Gol (Comodoro)

Subcampeonas: Catamarca (Caleta Olivia)

Tercer puesto: Rodríguez Peña (Comodoro)

Valla menos vencida: Km. 5 (Comodoro)

Goleadora: Aluen Quelín (Las Galácticas – Pico Truncado)

C15

Campeonas: Las Galácticas (Pico Truncado)

Subcampeonas: JM Futsal (Comodoro)

Tercer puesto: Guerreras de Malvinas (Comodoro)

Valla menos vencida: JM Futsal

Goleadora: Dumila Bidera (CD Aquiles - Sarmiento)

C17

Campeonas: Abrazo de Gol (Comodoro)

Subcampeonas: Las Galácticas (Pico Truncado)

Tercer puesto: JM Futsal

Valla menos vencida: JM Futsal

Goleadora: Brenda Ávalos (Las Galácticas)

DSC_2972 Foto: Prensa Comodoro Deportes.

DSC_2994 Foto: Prensa Comodoro Deportes.

DSC_3007 Foto: Prensa Comodoro Deportes.