Abrazo de Gol, Galácticas, San Lorenzo y Catamarca, campeonas de la Challenger

Culminó la II edición de la Copa Challenger JM de Futsal Femenino, consagrando a las campeonas Catamarca (Caleta Olivia), San Lorenzo (Puerto Deseado), Las Galácticas (Pico Truncado) y las locales de Abrazo de Gol en sus respectivas categorías formativas (C9 a C17) en el Club Ingeniero Huergo. El evento fue organizado por JM Futsal, con apoyo de A.Fe.C.Fu.Sa. y el auspicio de Comodoro Deportes.
El evento tuvo una gran convocatoria, con elencos de Comodoro, Sarmiento, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto San Julián, Puerto Deseado y Esquel, con la organización de JM Futsal y el apoyo del Ente Comodoro Deportes. El certamen se disputó en el Gimnasio Municipal Nº1 y en el Club Huergo, donde tuvo su cierre y premiación.
El local Abrazo de Gol se coronó en las finales en C13 y C17, mientras que Las Galácticas (Pico Truncado) fueron las campeonas en C15, y entre las más pequeñas Catamarca se alzó con el título en C9 y San Lorenzo (Puerto Deseado) hizo lo propio en C11.
Premiación
C9
Campeonas: Catamarca (Caleta Olivia)
Subcampeonas: Lala Gym (Esquel)
Tercer puesto: Abrazo de gol (Comodoro)
Valla menos vencida: Catamarca (Caleta Olivia)
Goleadora: Maia Vásquez (Catamarca)
C11
Campeonas: San Lorenzo (Puerto Deseado)
Subcampeonas: Catamarca (Caleta Olivia)
Tercer puesto: Lala Gym (Esquel)
Valla menos vencida: San Lorenzo (Puerto Deseado)
Goleadora: Josefina Contreras (San Lorenzo)
C13
Campeonas: Abrazo de Gol (Comodoro)
Subcampeonas: Catamarca (Caleta Olivia)
Tercer puesto: Rodríguez Peña (Comodoro)
Valla menos vencida: Km. 5 (Comodoro)
Goleadora: Aluen Quelín (Las Galácticas – Pico Truncado)
C15
Campeonas: Las Galácticas (Pico Truncado)
Subcampeonas: JM Futsal (Comodoro)
Tercer puesto: Guerreras de Malvinas (Comodoro)
Valla menos vencida: JM Futsal
Goleadora: Dumila Bidera (CD Aquiles - Sarmiento)
C17
Campeonas: Abrazo de Gol (Comodoro)
Subcampeonas: Las Galácticas (Pico Truncado)
Tercer puesto: JM Futsal
Valla menos vencida: JM Futsal
Goleadora: Brenda Ávalos (Las Galácticas)