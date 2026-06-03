MyL Futsal se prepara para sus compromisos regionales y nacionales

Referentes de MyL Futsal se reunieron con Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, pensando en futuros compromisos del club a nivel formativo y de Mayores en el ámbito regional y nacional. El club estará presente en el Nacional de Clubes C20 como local, y planea viajar a Puerto Deseado, Posadas y Trelew.

El titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, mantuvo una reunión con Marcos Contreras, entrenador y uno de los referentes principales de MyL Futsal, club que tiene fuerte desarrollo en materia formativa en fútbol de salón.

Contreras, junto a Marcelo Ramos, Matías Casas y otros jóvenes entrenadores como Gonzalo Páez y Enzo Funes (que a su vez juegan en el primer equipo) llevan adelante el club desde las categorías C9 hasta Mayores, contando con alrededor de un centenar de practicantes.

En este sentido, MyL Futsal tendrá compromisos próximos como el Nacional de Clubes C20 Sur en Comodoro (15 al 21 de junio), luego a un certamen regional en Puerto Deseado para categorías formativas (C11, C13 y C15) en julio. Más adelante en agosto el plantel de Mayores apuesta fuerte a la Copa de Oro Norte en Posadas, y por último estará el Nacional de Clubes C17 Sur del 27 de septiembre al 3 de octubre en Trelew.

“La verdad que el año pasado crecimos un montón. Hoy MyL tiene a partir de equipo desde los 5 años hasta la Primera en todas las categorías. El año pasado crecimos en cantidad de jugadores, la idea ahora es crecer en calidad. Parte de eso es que los chicos viajen, tengan experiencias nuevas. Poder viajar en todas las categorías que sea posible, tanto a torneos nacionales como regionales, siempre certámenes afiliados a la CAFS”, comentó Marcos Contreras, entrenador de la institución.

“Sacando cuentas, tenemos alrededor de 100 jugadores. Si le sumamos a eso la familia, una pareja o una novia, estamos hablando de unas 400 personas que están vinculadas al club. Estamos más que contentos, pero es mucha responsabilidad también”, agregó.

“Lo principal es poder garantizar los viajes para todas las categorías. Y después otra cosa fundamental es el entrenamiento. Entrenamos en diferentes lugares, todos pagos, y subsistimos a través de la cuota. Está costando mucho que los padres puedan pagar, entonces necesitamos ayuda para sostener las horas de entrenamiento. Como se dice, un chico en la cancha es un chico menos en la calle, así que la idea es poder seguir entrenando con todas las categorías”, explicó Contreras.

“La idea es poder ir a la Copa de Oro con la Primera, tenemos la posibilidad de elegir entre Sur, Centro y Norte. Después tenemos el Nacional de Clubes C20 Sur que se jugará acá, y estamos clasificados. La C17 está clasificada para poder ir al Nacional de Clubes en Trelew. Y luego C11, C13 y C15 poder viajar a un torneo regional que se jugará en Puerto Deseado”, contó.

“El año pasado nos autogestionamos, pero cada vez está más difícil sostenerlo, solo con la cuota. La reunión fue positiva, hemos conseguido el acompañamiento de Comodoro Deportes, haciendo hincapié en los viajes, la prioridad de los Nacionales y poder sostener los entrenamientos semanales”, concluyó el entrenador y referente de MyL Futsal.