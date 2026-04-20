Asesinó a ocho niños, siete de ellos sus hijos

El agresor murió por disparos de la policía al escapar. También baleó a su esposa y a una amiga de ella. Había pertenecido a la Guardia Nacional del Ejército.

Unos ocho menores de entre uno y catorce años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana (EE.UU.), según reportes de la Policía de esa localidad, que calificó el suceso como un “altercado doméstico”.

Un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso se dio a la fuga en un vehículo robado y fue muerto por agentes durante la persecución.

“Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos”, afirmó Bordelon, en referencia al supuesto responsable.

Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.

La escena del crimen es “extensa” y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, especificó Bordelon, que advirtió que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.

“Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás”, dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. “Es una mañana terrible”, se lamentó.

El agresor, que fue abatido a tiros por la Policía tras huir del lugar del incidente en un vehículo robado, se trata de Shamar Elkins, según informó la directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, Leigh Anne Evensky, al medio CNN.

Elkins falleció después de una persecución policial que concluyó en una parroquia de los alrededores de Shreveport, agregó la portavoz.

Dos mujeres adultas resultaron heridas de bala en el ataque. La esposa de Elkins, madre de sus hijos, fue la primera en recibir un disparo y sufrió heridas muy graves. Posteriormente, Elkins se dirigió a otra residencia donde disparó contra los ocho niños y otra mujer. Esta última, madre del octavo niño fallecido, se encuentra en estado crítico, añadió.

Elkins fue arrestado en 2019 por un caso relacionado con armas de fuego. Según el Ejército de los Estados Unidos, Elkins sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana durante siete años, hasta agosto de 2020.