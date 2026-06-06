Con equipos propios, el municipio inició los trabajos de estabilización del cerro Hermitte

Ya se trabaja en el faldeo para garantizar la seguridad de la zona de Médanos. ¿Qué pasará en los otros barrios afectados?

La Municipalidad inició este viernes los trabajos de estabilización del Cerro Hermitte, una intervención estratégica destinada a mejorar las condiciones de seguridad del barrio Médanos y de los sectores aledaños afectados por el desplazamiento de suelo registrado el pasado 18 de enero.

Mientras se aguarda la ayuda de las operadoras, el Municipio -a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos-, con maquinarias propias, empezó los trabajos, priorizando el compromiso asumido con los vecinos en lo que respecta a la puesta en marcha del plan de estabilización definido a partir de los estudios técnicos realizados por especialistas de las consultoras IATASA y SRK.

La obra contempla el movimiento de más de 100 mil metros cúbicos de suelo entre las cotas 160 y 200 del cerro, cubriendo un desnivel aproximado de 40 metros mediante la conformación de terrazas escalonadas de cinco metros de altura.

Según se informó, el material removido será trasladado hacia el sector del Club Santa Lucía, donde se produjo el principal deslizamiento, con el objetivo de generar un efecto de confinamiento que contribuya a mejorar la estabilidad general del macizo.

REMOCION DE ROCAS DE GRAN PORTE

Durante la primera jornada de trabajo, se avanzó con la remoción de rocas de gran porte ubicadas en el sector de intervención y con el replanteo topográfico de las terrazas que conformarán la nueva geometría del cerro.

Estos trabajos se suman a la instalación de un obrador y demarcación de un sector para el trabajo de los equipos de obra. A ello se suma el avance de las gestiones administrativas y la verificación de las mediciones realizadas previamente.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó que “hoy comenzamos una etapa muy importante dentro del plan integral que venimos desarrollando para brindar una solución a los vecinos de Médanos. Después de meses de estudios, monitoreos y evaluaciones técnicas, estamos iniciando una obra concreta que apunta a mejorar significativamente los niveles de estabilidad del sector”.

Acotó el funcionario que “se trata de una intervención compleja, que requiere planificación, seguimiento permanente y un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales y equipos técnicos especializados. Cada paso que damos responde a recomendaciones técnicas específicas y busca garantizar las mejores condiciones de seguridad posibles”.

Por su parte, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que “se comenzaron los trabajos con máquinas propias mientras esperamos la llegada de las máquinas que prometieron las operadoras”, al tiempo que mencionó que se cuenta con la presencia del ingeniero Eduardo Dunaj, quien junto a su equipo, está trabajando en la colocación de las estacas de las cotas. En paralelo, comenzamos a realizar el movimiento de suelo para iniciar el escalonamiento”.

“Son trabajos que van a llevar un tiempo considerable de realización, pero venimos muy bien, en virtud de que el suelo está firme y podremos avanzar con las tareas para llevar una solución a los vecinos”, agregó el funcionario de Vial.

EN LOS OTROS BARRIOS

En paralelo al inicio de los trabajos, funcionarios y equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y de Comodoro Conocimiento, mantuvieron este viernes una reunión con profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y representantes de las empresas IATASA y SRK.

El encuentro tuvo como finalidad coordinar aspectos técnicos vinculados al desarrollo de la obra y ultimar detalles del análisis técnico que se elabora para los barrios Sismográfica, Tilos y Marquesado, la avenida Mazzaredo y club Santa Lucía, sectores que registraron afectaciones estructurales como consecuencia del desplazamiento del cerro.

Se debe recordar que una vez concluidos los estudios técnicos y el modelo matemático integral, se podrán determinar las acciones específicas para cada uno de los sectores afectados por el desplazamiento, priorizando la seguridad estructural.