El “Globo” se impuso por 1-0 y alcanzó el liderazgo del Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia. También ganaron Petroquímica, Palazzo y Laprida.

Huracán derrotó a la CAI y se subió a la punta

Huracán le ganó este domingo por 1-0 a Comisión de Actividades Infantiles y con ese resultado, alcanzó la punta del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia, donde también se encuentra Jorge Newbery.

El partido, que se jugó en cancha del club General Saavedra, tuvo el arbitraje de Diego Schooff, quien expulsó en el segundo tiempo a Thiago Fernández, jugador del “Globo”.

El único gol del encuentro lo marcó el delantero colombiano Oscar Castro, cuando se jugaban 20 minutos del complemento.

De esa manera, el elenco que dirige Jorge Daniel Montecino llegó a la punta del certamen, que también tiene como líder a Jorge Newbery -debe su partido con Saavedra-, y que será su rival en la próxima fecha, en una nueva edición del clásico comodorense.

Por su parte, Petroquímica goleó de visitante 4-1 a Deportivo Portugués, en un partido donde hizo su debut Luis “Pity” Murúa como entrenador del elenco “luso”.

Los tantos del “Verdolaga” los marcaron Benjamín Pedrosa -en dos ocasiones-, Julián Bahamonde y Juan Pablo Alderete.

Otro de lo que goleó y que también marcó cuatro fue Próspero Palazzo, que le ganó de local 4-0 a Deportivo Sarmiento con doblete de Juan Pablo Ramos y goles de Gabriel Campos y Leonardo San Martín.

Mientras tanto, Laprida se fue de Kilómetro 27 con un gran triunfo ante Argentinos Diadema a quien derrotó por 3-2. Los goles del ganador los marcaron José Loncón -en dos ocasiones- y Mauro Sanhueza. Mientras que los del elenco local fueron obra de Axel Romero y Julio Contreras.

Además de Newbery-Saavedra el otro partido que quedó pendiente es Unión San Martín Azcuénaga-Rada Tilly.

Panorama de la 6ª fecha

DOMINGO 19

- Deportivo Portugués 1 / Petroquímica 4.

- Huracán 1 / CAI 0.

- Próspero Palazzo 4 / Deportivo Sarmiento 0.

- Argentinos Diadema 2 / Laprida 3.

A CONFIRMAR

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

- USMA vs Rada Tilly.

Próxima fecha (7ª)

- Jorge Newbery vs Huracán.

- CAI vs Petroquímica.

- Rada Tilly vs General Saavedra.

- Deportivo Sarmiento vs USMA.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Portugués.

- Laprida vs Próspero Palazzo.