Histórico momento del karate: Cuatro comodorenses en la Selección Argentina

Franco Moroncini, Victoria Gallardo, Luka Salesky y Leonardo Moroncini fueron convocados para desarrollar evaluativos y entrenamientos. Es la primera vez que citan al mismo tiempo a cuatro karatecas de una misma ciudad.

La convocatoria de los cuatro karatekas de Comodoro Rivadavia para participar de evaluativos y entrenamientos con el combinado nacional es un hecho sin precedentes en la Patagonia. Los citados son Franco Moroncini, Victoria Gallardo, quienes participarán del próximo Sudamericano, Luka Salesky y Leonardo Moroncini.

Para Daniel Moroncini (Federación Chubutense de Karate), “tener a cuatro competidores de la misma ciudad entrenando juntos bajo las órdenes del Seleccionado Nacional es un hecho sin precedentes en la Patagonia”.

Y agregó que se concretó, primeramente, “gracias al esfuerzo y los resultados obtenidos en los circuitos nacionales de competencia”.

“También se dio por el trabajo planificado de sus profesores y mediante los respaldos oficiales de la Federación Chubutense, que pertenece a la Federación Argentina de Karate (FAK), único representante oficial del karate argentino en el mundo, que a su vez es reconocido por el COA (Comité Olímpico Argentino)”, amplió.

El dirigente dijo que "desde el inicio de la creación de nuestra Federación Provincial hace ya once años, estaba proyectado este presente que nos encontramos viviendo. Es un gran trabajo y desafío, que con convicción en nuestros competidores y una sólida gestión se puede lograr".

Para terminar, agradeció “la confianza y apoyo de Hernán Martínez y Comodoro Deportes, desde los inicios de este camino. Así también valoro el acompañamiento de Chubut Deportes”.