Logró su cuarto triunfo en fila al derrotar 5-3 a La Prove Futsal por la 4ª fecha de la categoría Honor 1. En la A1, La Cumbre goleó y es el líder, también con puntaje ideal y en la C20 manda Inter.

Camioneros se afirma en la punta del Oficial de futsal

Se disputó el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 1, una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

En la categoría Honor 1, Camioneros Patagónicos logró su cuarta victoria en fila al imponerse por 5-3 ante La Prove Futsal.

Los goles del “Camión” los marcaron Ariel Millanes en tres ocasiones, mientras que Cristian Pérez anotó un doblete. Los tantos del “supermercado” los convirtieron Lautaro Peralta, Franco Quesada y Ramiro Quesada.

Además, Halcones derrotó 6-3 a La Cigarra, Inter se impuso por 3-1 sobre HDP Futsal, mientras que Petrosar le ganó 5-1 a Cepatacal.

Por su parte, en la categoría Honor 2, Flamengo y Deportivo Comodoro igualaron sin goles.

Mientras tanto, en el ascenso, por la Zona A1, se destacó la goleada que La Cumbre Futsal obtuvo ante Roma Futsal por 14-2, que le permite seguir en lo más alto del campeonato. Lleva cinco triunfos al hilo.

Mientras que en la C20, Inter derrotó 3-2 a Cepatacal y se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el fin de semana por una nueva fecha del torneo Oficial de futsal 2026.

Panorama

CATEGORIA “A”

ZONA “A1”

4ª fecha

- Alma Gaucha 7 (Luciano Ayala 2, Maximiliano Gile, Franco Villarroel 2 y Walter Villegas 2) / @Servicios Futsal 2 (Alejandro Villalba 2).

5ª fecha

- Los Cholos 2 (Bruno Cofré y Daniel Gómez) / Olimpo 5 (Brian Cárdenas 2, Lucas Carrizo 2 y Mateo Esaín).

- Roma Futsal 2 (Jonathan Caballero y Miguel Mathías) / La Cumbre Futsal 14 (Kevin Centurión, Santiago Cuenca, Oscar Marchant 2, Jeremías Mercado 4, Bautista Sánchez, Luciano Toledo y Bruno Varela 4).

- 2 de Abril 4 (Fabricio Ligo 2 y Ezequiel Melihuechen 2) / El Lobito 5 (Ignacio Alaniz 3, Mauro Guzmán y Thiago Cartes).

ZONA “A2”

6ª fecha

- Lazio FC 2 (Sergio Sanhueza 2) / Zeus FC 5 (Jonathan Molina 2, Nicolás González, Antonio Pinda y Marcelo Vargas).

- Black Futsal 1 (Luis Barría) / San Cayetano 5 (Nicolás Jara 2, Jonathan Vargas 2 y Eduardo Agesta).

- UOM Comodoro 10 (Maximiliano Ernesto, Kevin Calderón 2, César Carrizo 3, Ignacio Mansilla 2 y Joaquín Toledo 2) / Guardianes B 4 (Leonel Fernández 2, Dylan Olivera y Agustín Gallardo).

ZONA “A3”

5ª fecha

- Guardianes JL 1 (Fabrizio Aguilar) / Chacabuco 4 (Tomás Saldivia, Joel Calderón, Thiago Fernández y Leonel Cárdenas).

- Los Santos 1 (Omar Miranda) / Malandras FC 4 (Nando González, Nicolás Mansilla y Lautaro Nehue 2).

CATEGORIA “C20”

5ª fecha

- MyL Futsal 5 (Federico Cárcamo, Ivo Gallardo 2, Ignacio Melián y Jonás Oyarzo) / Camioneros 5 (Lionel Delgado, Gianluca Mansilla y Ezequiel Subiabre 2).

- 707 Futsal 1 (Brandom Marques Da Rosa) / El Lobito 5 (Thiago Cartes 2, Nazareno Alvarez, Rodrigo Carcamo y Toledo).

- Inter 3 (Matías Salas 3) / Cepatacal 2 (Lionel Santander y Michael Santander).

CATEGORIA “HONOR”

ZONA 1

4ª fecha

- La Prove Futsal 3 (Lautaro Peralta, Franco Quesada y Ramiro Quesada) / Camioneros 5 (Ariel Millanes 3 y Cristian Pérez 2).

- Halcones Futsal 6 (Maximiliano Benito 3, Agustín Abello 2 y Brian Vera) / La Cigarra 3 (Antonio Vargas 2 y Ulises Barrios).

- HDP Futsal 1 (Santiago Hernández) / Inter 3 (Francisco Alvarado, Elías Cárdenas y Alexis Lara).

- Petrosar 5 (Lucas Cabral, Pablo Carrillo, Lautaro Pacheco, Gustavo Scotto y Santiago Uribe) / Cepatacal 1 (Tomás Padilla).

ZONA 2

4ª fecha

- Deportivo Comodoro 0 / Flamengo 0.