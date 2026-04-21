Paula Pareto: "Argentina tiene una delegación muy fuerte"

La histórica exjudoca acompaña a los atletas en Panamá 2026 y se entusiasma: "Se están cosechando los frutos de muchos años de trabajo".

Paula Pareto llegó a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 en su rol de presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA) y luego de participar de la ceremonia de premiación en la pileta del Centro de Alto Rendimiento charló con el equipo de la Subsecretaría de Deportes de la Nación para dejar sus sensaciones transcurrida la primera mitad de los ODESUR juveniles.

"Argentina tiene una delegación muy fuerte, con chicos que están en formación y van a seguir su crecimiento", empezó Paula.

Pareto remarcó que en el deporte argentino se está visualizando "un proceso que hubo que esperar pero que hoy está dando sus frutos, porque se trabajó desde las bases".

Además, fiel a su pasión, no ocultó su alegría por la buena actuación de la selección argentina juvenil de judo. "Estoy feliz por ellos. Tenía buenas sensaciones antes de que viajaran acá a Panamá y estoy contenta de que hayan cumplido con las expectativas", sostuvo.

Juan Alamo Torres y Thiago Carvallo ganaron medallas doradas, mientras que Maia Panunzio (plata) y Uma Valdéz completaron el medallero del judo argentino con 4 preseas. Todos tienen en común una particularidad: supieron compartir entrenamientos en el CeNARD con Paula Pareto.

"Para mí haber sido parte en algún momento de su crecimiento me llena de orgullo. Es lindo verlos, haberles aportado algo, por más chiquito que sea. Igual estoy segura que con sus profes en el día a día y en sus casas con los valores de sus padres han crecido muchísimo. Mis felicitaciones son para ellos", remarcó la Peque con humildad.

Pareto llegó a Panamá 2026 para el segundo tramo de los Juegos y no pudo estar cerca del tatami para verlos competir, aunque estuvo atenta a la transmisión de los combates. "Los he seguido a todos por televisión, no me lo iba a perder", comentó.