La campeona del mundo juvenil batió dos récords sudamericanos adultos en una jornada de Panamá 2026 donde Argentina sumó nueve medallas en natación.

Con Agostina Hein como abanderada, Argentina brilló en el debut de la natación

En la pileta del Centro de Deportes Acuáticos de Panamá se repitió varias veces la misma postal: la bandera argentina, en lo más alto. Y los responsables fueron los chicos del equipo nacional de natación que cosechó nueve nuevas medallas en la primera jornada de este deporte en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

"Vinimos a disfrutar. Lógico, con responsabilidad, pero también viviendo a pleno esta hermosa experiencia", le contaron a la web de la Subsecretaría de Deportes de la Nación la integrantes de la posta 4x100 mixta estilo libre, Hein, Chaillou, Santillán y Aguilar, que consiguió la medalla dorada en el cierre de la velada.

Los abanderados de la delegación nacional Matías Chaillou y Agostina Hein, estuvieron acompañados en esta prueba por Malena Santillán y Máximo Aguilar completando la posta en 3m33s82 y ganándole una dura batalla a Brasil, que luego fue descalificado, quedando en segundo lugar Venezuela y en tercero Colombia.

Argentina cosechó en total 5 doradas, 3 plateadas y 1 medalla de bronce en la pileta del Centro de Alto Rendimiento local, lo que le permitió trepar al segundo lugar del medallero general de la competencia.

Hein arrasó en los 800 metros libres y en los 200 combinados, en ambos coronándose con récord de campeonato, nacional y sudamericano absoluto. La nacida en Zárate registró una nueva plusmarca sudamericana de mayores en los 800 libre con un tiempo de 8m22s01, superando los 8m23s98 que la brasileña María Fernanda Costa registró este año, y en los 200 combinado registró 2m10s82, batiendo 2m11s24 que ostentaba la brasileña Joanna Maranhao desde 2017.

Chaillou consiguió la dorada en los 100 estilo libre, mientras que sumó una de bronce en los 50 metros espalda. Por su parte, Malena Santillán y Laila Chain consiguieron medallas de plata con grandes rendimientos, escoltando a Hein en sendas competencias.

Cecilia Dieleke se consagró campeona en los 50 metros espalda con una marca de 28.67 segundos que estableció un nuevo récord sudamericano juvenil. Chain fue su escolta, sumando otra medalla de plata más para Argentina.

"No me lo esperaba, pero esto es fruto del trabajo y del gran apoyo que está teniendo la natación argentina. La actividad cada vez está mejor en nuestro país", comentó Cecilia.