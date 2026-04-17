Montiel y Paredes palpitaron el Superclásico

Los dos campeones del mundo hablaron este viernes del partido River-Boca a jugarse el domingo en el estadio Monumental por la 15ª fecha del torneo Apertura.

Llegó la fecha 15 con el gran partido del fútbol argentino, el Superclásico entre River y Boca. Por eso los protagonistas dijeron presente en una nueva Conferencia LPF que anticipó el gran duelo de la jornada en el torneo Apertura. Gonzalo Montiel, del Millonario y Leandro Paredes, del Xeneize, hablaron frente a los medios en el predio Lionel Andrés Messi.

En el comienzo, Montiel y Paredes coincidieron en que “es un partido difícil, es uno de esos clásicos que todos los jugadores quieren protagonizar”.

Montiel agregó sobre la relación de ambos: “Nos conocemos desde chicos, compartimos mucho tiempo en la Selección pero ahora seremos rivales en este partido y cada uno hará lo mejor para ganar”.

Por su parte, Paredes, en la misma línea señaló: “Juntos hemos conseguido cosas muy importantes, tanto con Gonza como con el resto de los muchachos de la Selección. Será lindo competir contra ellos”.

A pesar de la experiencia a lo largo de su carrera, Montiel reconoció que “es un partido que genera muchas sensaciones lindas, siempre son versiones diferentes y quiero disfrutarlo mucho”.

Por su parte, de cara al partido, Paredes también admitió: “Los primeros que jugué fueron siendo muy joven, llego en otro momento de mi carrera y solo pienso en disfrutar del partido”.

Con la Copa del Mundo en sus vitrinas, los dos jugadores señalaron querer “seguir ganando cosas importantes, siempre hay logros por conseguir. Y obvio que este Superclásico es uno de los partidos más importantes en la carrera de un futbolista”.

¿Y si hay un penal? Entre risas, Montiel afirmó: “Si me toca jugar, obviamente que lo voy a patear yo”. Mientras que Paredes recorrió el mismo camino: “En caso de que haya un penal también lo patearía yo”.

Ante la consulta sobre los Superclásicos que más recuerdan de su época de niños, Paredes señaló: “Me tocó jugar muchos clásicos, en Reserva, también en Primera, pero seguramente el que más recuerdo es el último que jugué. Y de cuando era chico, seguramente es el de la Libertadores con Carlitos (Tevez) en el Monumental”. Mientras que Montiel contó que “de chico miraba muchos partidos, siempre. El del gol de Ponzio de tiro libre es el primero que me viene a la mente”.

Luego de las declaraciones de los futbolistas, el árbitro del Superclásico, Darío Herrera, se sumó al estrado y afirmó: “Al igual que los jugadores, para nosotros es especial estar en este partido, lo preparamos mucho y nuestro equipo arbitral espera esta competencia con confianza”.

Enseguida aparecieron en escena Dylan Gorosito (Boca) y Santiago Espíndola (River), quienes serán protagonistas del duelo Superclásico por la fecha 10 del Torneo Proyección, el miércoles próximo a las 20, en Boca Predio. Ambos disfrutaron del momento, contando sus experiencias enfrentando a Montiel y Paredes en las prácticas de los planteles de Primera División. Y en un momento Superclásico total, también dijeron presente Francisco Taliercio (Boca) y Lucas Leichner (River), quienes este sábado disputarán el clásico Boca-River desde las 17, por la Primera división de AFA. Taliercio recordó cuando jugaba con Paredes, de niños, en Club Parque. Estos dos partidos serán transmitidos en vivo, en forma gratuita, a través de lpfplay.com.

Como cierre de la jornada, el presidente Claudio Tapia compartió escenario con Montiel y Paredes, y reconoció: “Bienvenidos a la casa de los Campeones del Mundo, acá tenemos dos. Es buenísimo tener la presentación del Superclásico, el clásico más importante del mundo, que tiene 150 medios acreditados, incluso con uno de los árbitros que dirigirá en el Mundial”. Y agregó: “Es importante que todos entendamos que el partido tiene que ser una fiesta, que somos rivales y no enemigos. Les agradezco mucho a Cachete y Leandro por darle al periodismo a este privilegio de contar con su presencia”.

También se sumaron los presidente Stéfano Di Carlo, presidente de River, y Juan Román Riquelme, su par de Boca. El anfitrión habló de que “este partido es histórico, trascendental, como todos estos partidos; de nuestra parte haremos todo para que el partido pueda desarrollarse en las mejores condiciones”.

Mientras que Riquelme afirmó: “Siento felicidad por este partido, ya sea en nuestra casa o en la de ellos. Este partido se ve en todo el mundo y es el clásico más imporante del fútbol mundial”.

El encuentro por la jornada 15 de la competencia será este domingo a las 17 en el Estadio Monumental. River llega tras un triunfo 2-0 como visitante frente a Racing y está segundo en la Zona B con 26 puntos, con ocho triunfos, dos empates y tres derrotas.

Por su parte, Boca viene de un empate 1-1 en La Bombonera frente a Independiente y está cuarto en la Zona A con 21 puntos, con cinco triunfos, seis empates y dos caídas.