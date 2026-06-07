Quedó inaugurada la VIª Copa Día de la Bandera de Tae Kwon Do ITF

El certamen se desarrolla en el Gimnasio municipal Nº 1, lo organiza el Grupo Patagonia y cuenta con el auspicio del Ente Comodoro Deportes.

Quedó inaugurada la VIª edición de la Copa Día de la Bandera de la disciplina ITF en el Gimnasio municipal Nº1, un certamen de taekwondo organizado por el Grupo Patagonia de Orlando Velásquez (VII Dan).

El evento cuenta con el auspicio del Ente Comodoro Deportes y la presencia de diversas escuelas de la región, de localidades como Trelew, Pico Truncado, Puerto Madryn, Esquel, Puerto Deseado, además de la escuela anfitriona y demás academias comodorenses.

La Copa Día de la Bandera recibió la visita del Instituto Jujeño de Tae Kwon Do, de la instructora Susana Vedia (VIII Dan), quien dio el saludo inicial dando inicio a la competencia que posee más de un centenar de participantes.